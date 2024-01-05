Уничтожение российского корабля "Новочеркасск" в Крыму: в сети появилась яркая видеовизуализация

На нем могли погибнуть десятки оккупантов

В ночь на 26 декабря 2023 года, ударом Вооруженных сил Украины по временно оккупированной Феодосии был уничтожен российский большой десантный корабль "Новочеркасск". В сети появилась видеовизуализация удара по кораблю.

Ее создал YouTube-канал Aitelly, также подробно рассказавший о ракетах Storm Shadow, которые использовались для атаки. Опасную миссию, под покровом темноты выполнила пара украинских истребителей.

В их распоряжении было 10 ракет Storm Shadow. Однако российские системы ПВО перехватили и уничтожили 7 ракет. Однако трем Storm Shadow удалось обойти оборону противника. Одна из них поразила "Новочеркасск", также пострадала подводная лодка.

Стоит отметить, что БДК проекта 775 "Новочеркасск" однажды избежал уничтожения — 24 марта 2022 года во время удара по порту временно оккупированного Бердянска этот БДК и его "коллеги", "Орск" и "Цезарь Куников", получили повреждения. БДК "Саратов" ударом ракеты тогда потопили.

"Новочеркасск" — это уже шестая потеря (третья – безвозвратная) кораблей проекта 775 во время российского вторжения в Украину. До этого были уничтожены уже упомянутый "Саратов" и "Минск", повреждены "Оленегорский горняк", "Орск", "Куников".

Как сообщал "Телеграф", при уничтожении БДК "Новочеркасск" могло погибнуть до 74-х оккупантов. Россияне подтвердили гибель большинства личного состава корабля, пораженного в Феодосии.