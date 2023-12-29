Стало известно, сколько россиян погибло при уничтожении БДК "Новочеркасск"

Кремлю все равно на погибших

26 декабря Силами обороны был уничтожен большой десантный корабль. Активисты "Кибер Сопротивления" получили в распоряжение письмо от главкома ВМФ РФ с предложением объявить траур в городе Новочеркасске в связи со смертью 74 оккупантов.

Письмо удалось перехватить благодаря контролю почтового ящика пропагандистки Ксении Гончаровой по телепроекту "НАШИ" на канале "Россия 1". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В документе отмечается, что россияне подтверждают смерть большинства личного состава корабля, пораженного в Феодосии Силами обороны 26 декабря. Еще 27 оккупантов получили ранения.

Распоряжение от главкома ВМФ РФ

Что интересно, сначала релиз, который рассылала пресс-служба черноморского флота РФ, опубликовали большинство крымских СМИ, но впоследствии ряд из них удалили публикацию. Однако подтверждение публикации осталось в Интернете навсегда.

Записи об уничтоженном корабле остались на просторах интернета

В Центре национального сопротивления отметили, что командованию ВМФ РФ не нравится политика Кремля по умолчанию потерь и отношения к людям как дешевому ресурсу. Сейчас похоже, что главком флота Николай Евменов инициировал траурные мероприятия и рассылку без согласования со своим руководством.

"Поражение корабля произошло в момент накопления на нем средств поражения, что сделало операцию максимально эффективной. Сразу после взрыва россияне пытались найти информаторов в городе, но тщетно", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин свирепствует из-за уничтожения "Новочеркасска". Скоро могут "улететь головы".