Путин в ярости из-за уничтожения "Новочеркасска": в Феодосии облавы - партизаны

В Феодосии идут облавы

После полного уничтожения армией Украины российского БДК "Новочеркасск" в Кремле начался настоящий переполох. Партизаны говорят, что Путин в ярости, а скоро могут "полететь головы".

Об этом сообщает Telegram-канал военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ". По данным их агентов из числа силовых структур рф, в ночь на 27 декабря в Феодосию отправилась целая орава российских правоохранителей. Они должны расследовать уничтожение БДК "Новочеркасск" и учебное судно "УТС-150".

"Ожидается прибытие оперативников ФСБ (следственно-оперативная группа "штаба по антитеррору"), контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии. Также ожидается прибытие начальства разных структур из Москвы", — говорится в сообщении.

В это же время в самом городе идут облавы на местных жителей. Партизаны утверждают, что у местных проверяют мобильные телефоны и проводят обыски.

Сообщается, что "Путин в полной ярости из-за уничтожения БДК "Новочеркасск". Якобы даже был выдан приказ о наказании сил ПВО Крыма.

"Ожидается снятие многих командиров и отправление их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически избавляются от них. Ситуация в россиян складывается следующая: кроме наводчиков из числа жителей Феодосии, в оккупантов существуют проблемы с выявлением крылатых ракет западного производства типа "Шторм". Несмотря на это, военные командиры, которые отвечают за ПВО, докладывают, что в них проблем нет", — утверждает "АТЕШ".

Напомним, ранее мы писали о том, что помимо БДК "Новочеркасск" ВСУ утопили в Крыму еще и российский тренировочный корабль.