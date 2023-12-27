Путін лютує через знищення "Новочеркаська": у Феодосії облави - партизани

У Феодосії йдуть облави

Після повного знищення армією України російського БДК "Новочеркаськ" у Кремлі розпочався справжній переполох. Партизани кажуть, що Путін лютує, а скоро можуть "полетіти голови".

Про це повідомляє Telegram-канал військового руху українців та кримських татар "АТЕШ". За даними їх агентів з числа силових структур Росії, в ніч на 27 грудня до Феодосії вирушила ціла низка російських правоохоронців. Вони мають розслідувати знищення БДК "Новочеркаськ" та навчального судна "УТС-150".

"Очікується прибуття оперативників ФСБ (слідчо-оперативна група "штабу з антитерору"), контррозвідки, прокуратури, відомчої комісії. Також очікується прибуття начальства різних структур із Москви", — йдеться у повідомленні.

У цей же час у місті йдуть облави на місцевих жителів. Партизани стверджують, що у місцевих перевіряють мобільні телефони та проводять обшуки.

Повідомляється, що "Путін повністю розлючений через знищення БДК "Новочеркаськ". Нібито навіть було видано наказ про покарання сил ППО Криму.

"Очікується зняття багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі в штурмових групах. Фактично позбавляються їх. Ситуація у росіян складається наступна: крім навідників з числа жителів Феодосії, у окупантів існують проблеми з виявленням крилатих ракет західного виробництва типу "Шторм". Незважаючи на це, військові командири, які відповідають за ППО, повідомляють, що у них проблем немає", — стверджує "АТЕШ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що крім БДК "Новочеркаськ" ЗСУ втопили в Криму ще й російський тренувальний корабель.