Знищення російського корабля "Новочеркаськ" у Криму: у мережі з'явилася яскрава відеовізуалізація

На ньому могли загинути десятки окупантів

У ніч на 26 грудня 2023 року ударом Збройних сил України по тимчасово окупованій Феодосії було знищено російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". У мережі з’явилася відеовізуалізація удару по кораблю.

Її створив YouTube-канал Aitelly, який також детально розповів про ракети Storm Shadow, які використовувалися для атаки. Небезпечну місію під покровом темряви виконала пара українських винищувачів.

У їхньому розпорядженні було 10 ракет Storm Shadow. Проте російські системи ППО перехопили та знищили 7 ракет. Проте трьом Storm Shadow вдалося обійти оборону супротивника. Одна з них вразила "Новочеркаськ", також постраждав підводний човен.

Варто зазначити, що БДК проекту 775 "Новочеркаськ" одного разу уникнув знищення — 24 березня 2022 року під час удару по порту тимчасово окупованого Бердянська цей БДК та його "колеги", "Орськ" та "Цезар Куніков" отримали пошкодження. БДК "Саратов" ударом ракети тоді потопили.

"Новочеркаськ" — це вже шоста втрата (третя — безповоротна) кораблів проекту 775 під час російського вторгнення в Україну. До цього було знищено вже згаданих "Саратов" та "Мінськ", пошкоджено "Оленьогірський гірник", "Орськ", "Куніков".

Як повідомляв "Телеграф", при знищенні БДК "Новочеркаськ" могло загинути до 74-х окупантів. Росіяни підтвердили загибель більшості особового складу корабля, ураженого у Феодосії.