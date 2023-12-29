Стало відомо, скільки росіян загинуло при знищенні ВДК "Новочеркаськ"
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Кремлю байдуже на загиблих
26 грудня Силами оборони було знищено великий десантний корабель. Активісти "Кібер Спротиву" отримали в розпорядження лист від головкома ВМФ РФ з пропозицією оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 окупантів.
Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки Ксенії Гончарової з телепроєкту "НАШІ" на каналі "Росія 1". Про це повідомляє Центр національного спротиву.
В документі зазначається, що росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами Оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення.
Що цікаво, спочатку реліз, який розсилала пресслужба чорноморського флоту РФ, опублікували більшість кримських ЗМІ, але згодом низка з них видалила публікацію. Проте підтвердження публікації лишилось в інтернеті назавжди.
В Центрі національного спротиву зауважили, що, командуванню ВМФ РФ не до вподоби політика Кремля щодо замовчування втрат й ставлення до людей як до дешевого ресурсу. Зараз виглядає, що головком флоту Ніколай Євмєнов ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом.
"Ураження корабля сталось в момент накопичення на ньому засобів ураження, що зробило операцію максимально ефективною. Одразу після вибуху росіяни намагались знайти інформаторів у місті, але марно", — йдеться у повідомленні.
Раніше "Телеграф" писав, що Путін лютує через знищення "Новочеркаська". Скоро можуть "полетіти голови".