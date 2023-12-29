Стало відомо, скільки росіян загинуло при знищенні ВДК "Новочеркаськ"

Кремлю байдуже на загиблих

26 грудня Силами оборони було знищено великий десантний корабель. Активісти "Кібер Спротиву" отримали в розпорядження лист від головкома ВМФ РФ з пропозицією оголосити траур в місті Новочеркаськ у зв’язку зі смертю 74 окупантів.

Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки Ксенії Гончарової з телепроєкту "НАШІ" на каналі "Росія 1". Про це повідомляє Центр національного спротиву.

В документі зазначається, що росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами Оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення.

Розпорядження від головкома ВМФ РФ

Що цікаво, спочатку реліз, який розсилала пресслужба чорноморського флоту РФ, опублікували більшість кримських ЗМІ, але згодом низка з них видалила публікацію. Проте підтвердження публікації лишилось в інтернеті назавжди.

Записи про знищений корабель лишились на просторах інетернету

В Центрі національного спротиву зауважили, що, командуванню ВМФ РФ не до вподоби політика Кремля щодо замовчування втрат й ставлення до людей як до дешевого ресурсу. Зараз виглядає, що головком флоту Ніколай Євмєнов ініціював траурні заходи та розсилку без погодження зі своїм керівництвом.

"Ураження корабля сталось в момент накопичення на ньому засобів ураження, що зробило операцію максимально ефективною. Одразу після вибуху росіяни намагались знайти інформаторів у місті, але марно", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін лютує через знищення "Новочеркаська". Скоро можуть "полетіти голови".