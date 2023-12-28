Хороша новина для України? Німецький генерал сказав, якими ракетами вдарили по "Новочеркаську"

Для російського Чорноморського флоту більше немає безпечного місця у Криму та Чорному морі

У Німеччині прокоментували знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії. На думку відставного німецького генерала, по ньому влучили ракетами Storm Shadow, а це означає, що їхня дальність виявилася набагато більшою, ніж передбачалося.

Про це військовий експерт Ерхард Бюлер сказав у коментарі BILD. Він вважає, що Україні передали не ті ракети, про які було заявлено публічно.

Досі вважалося, що Україні передали крилаті ракети Storm Shadow зі зменшеною дальністю. Вони можуть вражати цілі на відстані до 250 км. Але в такому разі вони просто не змогли б долетіти до Феодосії й знищити російський корабель. Генерал Ерхард Бюлер припустив, що союзники передали ЗСУ оригінальні версії ракет Storm Shadow, які стоять на озброєнні НАТО. Їхня дальність досягає 560 км.

"Крилата ракета мала пролетіти понад 250 км над окупованою територією. Для цього потрібно знати, де розташовані позиції РЛС та ППО. Це не робиться просто так. Загалом це означає, що Україна має крилаті ракети з реальною далекобійністю 400 км", — сказав він.

Ерхард Бюлер додав, що порт у Феодосії росіяни вважали одним з останніх безпечних місць на кримському півострові. Але атака на "Новочеркаськ" показала, що це не так. Наразі свобода пересування Чорноморського флоту значно обмежена.

Також німецький генерал озвучив, що могло бути на борту судна в момент удару.

"Через численні вторинні вибухи видно, що на десантному кораблі була велика кількість боєприпасів. Ми знаємо, що ці кораблі використовуються росіянами як транспортні судна", — сказав військовий експерт.

Нагадаємо, що у ЗСУ не дали однозначної відповіді, чим ударили по "Новочеркаську". Серед можливих чотирьох варіантів є британська ракета Storm Shadow.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як Володимир Путін відреагував на знищення "Новочеркаська". Певно, не за горами чергові кадрові перестановки військового керівництва РФ.