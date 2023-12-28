Хорошая новость для Украины? Немецкий генерал сказал, какими ракетами ударили по "Новочеркасску"

Для российского Черноморского флота больше нет безопасного места в Крыму и Черном море

В Германии прокомментировали уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии. По мнению отставного немецкого генерала, по нему попали ракетами Storm Shadow, а это значит, что их дальность оказалась намного больше, чем предполагалось.

Об этом военный эксперт Эрхард Бюлер сказал в комментарии изданию BILD. Он считает, что Украине передали не те ракеты, о которых было заявлено публично.

До сих пор считалось, что Украине передали крылатые ракеты Storm Shadow с уменьшенной дальностью. Они могут поражать цели на расстоянии до 250 км. Но в таком случае они бы попросту не смогли долететь до Феодосии и уничтожить российский корабль. Генерал Эрхард Бюлер предположил, что союзники передали ВСУ оригинальные версии ракет Storm Shadow, которые стоят на вооружении НАТО. Их дальность достигает 560 км.

"Крылатая ракета должна была пролететь более 250 км над оккупированной территорией. Для этого нужно знать, где расположены позиции РЛС и ПВО. Это не делается просто так. В общем и целом, это значит, что Украина имеет крылатые ракеты с реальной дальнобойностью 400 км", — сказал он.

Эрхард Бюлер добавил, что порт в Феодосии россияне считали одним из последних безопасных мест на крымском полуострове. Но атака на "Новочеркасск" показала, что это не так. Теперь свобода передвижения Черноморского флота значительно ограничена.

Также немецкий генерал озвучил, что могло находиться на борту судна в момент удара.

"По многочисленным вторичным взрывам видно, что на десантном корабле было большое количество боеприпасов. Мы знаем, что эти корабли используются россиянами как транспортные суда", — сказал военный эксперт.

Напомним, что в ВСУ не дали однозначного ответа, чем ударили по "Новочеркасску". Среди возможных четырех вариантов есть и британская ракета Storm Shadow.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Владимир Путин отреагировал на уничтожение "Новочеркасска". Вероятно, не за горами очередные кадровые перестановки военного руководства РФ.