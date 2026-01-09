Львов могли атаковать ракетой "Кедр". Откуда Россия произвела запуск

В результате удара по областному центру жилые дома не пострадали

Незадолго до полуночи 9 января Россия ударила по Львову, есть прилет по объекту критической инфраструктуры, по предварительным данным без пострадавших. Многие мониторинги писали, что враг атаковал Львов ракетой "Орешник", официально эта информация не подтверждена. По другим предварительным данным, удар по Львову РФ могла нанести ракетой "Кедр". Однако на самом дела — это одна и та же ракета.

"Телеграф" рассказывает, что известно о российской баллистической ракете из состава ракетного комплекса "Кедр". Именно ею РФ ударила по Днепру 21 ноября 2024 года.

Обновлено. В Воздушных Силах Украины сообщили, что в ночь на 9 января Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой средней дальности с полигона Капустин Яр. Тип ракеты не уточняется, вероятно именно она ударила по Львову. Ранее враг запускал с Капустиного Яра "Орешник".

Отметим, экс-глава ГУР Кирилл Буданов ранее объяснял, что название ракеты "Орешник" — название научно-исследовательской работы, по которой она производилась. А вот система ее запуска называется "Кедр". Поэтому фактически, "Кедр" и "Орешник" — та же ракета.

Что известно о ракете "Кедр"

Как тогда сообщили в ГУР, к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечен ряд предприятий российского военно-промышленного комплекса. Также известно, что испытания РК "Кедр" проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

По выводам специалистов, "Кедр" — твердотопливная ракета взамен "Ярса", которая продолжает ее "идеологически". Она предназначена для грунтовых подвижных комплексов и шахтного базирования.

Как объяснял Defense Express, хотя информации о "Кедре" очень мало, вероятно, "Кедр" — общее название новой системы, являющейся модификацией "Ярса" (российский твердотопливный межконтинентальный баллистический ракетный комплекс).

За счет комбинаций имеющихся степеней и блоков от него возможно, как конструктор, собрать межконтинентальную ракету, ракету средней дальности с легким боевым блоком на 5,5 тысяч км и с тяжелым блоком на меньшую дальность, — говорится в статье

Возможная концепция системы "Кедр"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о российской ракете "Орешник". Вероятно, его создали на базе РС-26 "Рубеж".