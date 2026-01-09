Россия массированно атаковала Киев и Львов. Враг применил новую тактику, есть погибшие и пострадавшие (фото)

Среди пострадавших — спасатели

В ночь на пятницу, 9 января, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. В Киеве есть погибшие, среди которых медик, а также пострадавшие. Вскоре после полуночи враг ударил ракетой по Львову.

Что нужно знать:

Россия применила новую тактику для ударов по Киеву

Сначала враг ударил по жилым домам, а потом по энергетическим объектам, некоторые районы остались без энергоснабжения

В столице погибли четыре человека, еще около 20 пострадали

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по состоянию на 4 часа известно о четырех погибших. Спасатели написали, что погибли три человека. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Сейчас известно о 4 погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте. Среди погибших один медик. Четверо медработников пострадали. Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой, - пишет Кличко

Одна из поврежденных многоэтажек

Последствия атаки

Работа спасателей

Рука медика, погибшего от повторного вражеского удара

Последствия обстрела по районам

В Дарницком районе беспилотник упал во дворе жилого дома. Повреждения получил одноэтажный магазин рядом и окна девятиэтажного жилого дома.

Также из-за попадания обломков БПЛА произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.

В Деснянском районе в результате попадания БпЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Кроме того, пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде.

Также повреждена территория торгового центра и санатория.

В Днепровском районе обломки дрона упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков БПЛА возгорание произошло в 16-этажном и девятиэтажном жилых домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома.

Кроме того, обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и у трамвайного депо.

В Печерском районе в результате падения обломков БПЛА частично разрушен фасад девятиэтажного жилого дома. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

Сначала РФ ударила по жилым домам, а затем атаковала энергетику

По данным мониторинговых групп, особенность этого удара заключалась в двойном этапе террора. В начале ударные дроны атаковали жилые дома, а затем энергетическую инфраструктуру. Из-за погодных условий ситуация с электроэнергией в столице будет во взвешенном состоянии.

Ночью Россия также атаковала Львов

Незадолго до полуночи россияне ударили по Львову ракетой средней дальности "Кедр". По мнению авторов одного из мониторингов, сделано это, чтобы запугать партнеров к размещению своих войск на территории Украины.

Карта движения вражеских целей над Украиной

Мэр Львова Андрей Садовый проинформировал, что есть прилет по объекту критической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали.

