Россияне запустили дроны и готовят масштабную атаку. Хронология войны — день 1416

9 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 9 января. Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города, погружая их в темноту. Прошедшие сутки отличились критической ситуацией в Днепре, Запорожье и Кривом Роге.

Как проходит 1416-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 января — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне запустили "шахеды", летающие над рядом городов. Также существует угроза массированного обстрела.

