Росіяни запустили дрони та готують масштабну атаку. Хронологія війни - день 1416

9 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 9 січня. Російські окупанти продовжують атакувати українські міста, занурюючи їх у темряву. Минула доба відзначилась критичною ситуацією у Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі.

Як проходить 1416-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни запустили "шахеди", які літають над низкою міст. Також існує загроза масованого обстрілу.

