Кількість постраждалих росте: останнє про удар росіян по Кривому Рогу (оновлено)

Кривий Ріг другий день поспіль перебуває під балістичними ударами росіян

В четвер, 8 січня, російська армія знову вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу. Дві ракети "Іскандер" влучили в житлові багатоквартирні будинки.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Кількість постраждалих продовжує збільшуватись.

UPD: 21:30 В Кривому Розі пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, один із будинків фактично зруйнований. Також 10 об'єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови був уражений об'єкт інфраструктури.

"На зараз 115 823 абонентів відключено від електрики. Щодо водопостачання — половина міста на генераторах, систему утримують, але тиск буде нижчим. Без електрики 4 великі котельні — це близько 1400 будинків", — йдеться в повідомленні.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі без світла наразі майже 116 тисяч абонентів. Проводяться роботи по відновленню.

"Щодо водопостачання. Половина міста працює на генераторах, ми підтримуємо систему, але тиск буде нижчим. Без електрики чотири великі котельні — це близько 1400 будинків. Котельня ПівденГЗК працює, і ми плануємо відновити теплопостачання у всіх 335 будинках до ранку", — сказав Вілкул.

Раніше Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила, що у Кривому Розі, станом на 20:00, відомо про 17 постраждалих, серед яких 4 дитини.

Що сталось в Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що дві балістичні ракети "Іскандер" влучили в житлові багатоквартирні будинки.

"Тварюки вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо", — написав Вілкул.

Пізніше він додав, що кількість поранених сягнула 10 осіб. Такоє він уточнив, що один чоловік у край важкому стані.

"Він в операційній, із відірваною вибухом ногою. Штаб допомоги людям розгортаємо поруч, адресу не пишу, оскільки ще триває повітряна тривога. Можете запитати у найближчого поліцейського чи комунальника – вони знають. Ще багато "шахедів" у нашому напрямку, тому бережіть себе", — додав Вілкул.

Пізніше з'явились перші кадри після атаки. На відео багатоквартирний будинок повністю охоплений вогнем.

"Перші хвилини після удару балістичними ракетами по багатоповерхівці у Кривому Розі", — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що у Кривому Розі кількість поранених зросла до 12 осіб. Рятувальна операція продовжується, тож ця цифра може збільшитись.

"Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби. Зараз триває рятувальна операція", — вказано у повідомленні.

В соцмережах публікують відео, на яких містяни допомагають евакуювати зі зруйнованих будинків травмованих людей. Точна кількість поранених наразі невідома.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі через нічну масовану атаку безпілотниками постраждали семеро людей, серед них двоє дітей.