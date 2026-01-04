Росія атакувала Україну модифікованим "Шахедом" - тепер вони вміють ще й стріляти (фото)

Небезпека для армійської авіації та авіації Повітряних сил ЗСУ зросла

Росіяни невпинно продовжують модернізувати безпілотники типу "Шахед" ("Герань-2"). Один зі збитих останнім часом безпілотник був обладнаний переносним зенітно-ракетним комплексом (ПЗРК).

Армія РФ продовжує шукати способи знищення української авіації. Про це повідомив експерт з військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

"Сьогодні ми вперше зіткнулися з Шахедом, на борту якого встановлено ПЗРК", — написав Бескрестнов.

Модернізований шахед з ПЗРК

Він додав, що "Шахед" обладнаний камерою і радіомодемом. А ракета запускається пілотом безпілотника, який керує ним з території РФ.

"Прошу пілотів армійської авіації взяти до відома появу нової загрози. Слід уникати підходу до Шахеда зустрічним курсом і бути обережніше з тими, які стоять на колі", — зазначив Бескрестнов.

Що таке ПЗРК

Переносний Зенітний Ракетний Комплекс (ПЗРК) — це мобільна система ППО, яку може застосовувати один або кілька військових для ураження низьколетючих повітряних цілей, таких як літаки, вертольоти, безпілотники (БПЛА) та крилаті ракети, використовуючи керовані ракети з тепловими, лазерними або автономними системами наведення. Це ефективна, компактна зброя для безпосереднього прикриття військ. Використовується для захисту від авіації, що діє безпосередньо над полем бою, і є важливою частиною сучасних конфліктів.

ПЗРК "Ігла"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в російських "шахедах" були виявлені нові моделі радіомодемів. Тепер РФ використовує пристрої різних діапазонів, що ускладнює роботу з їх подавлення.