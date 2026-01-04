Россия атаковала Украину модифицированным "Шахедом" – теперь они умеют еще и стрелять (фото)

Опасность для армейской авиации и авиации Воздушных сил ВСУ выросла

Россияне постоянно продолжают модернизировать беспилотники типа "Шахед" ("Герань-2"). Один из сбитых за последнее время беспилотников был оборудован переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК).

Армия РФ продолжает искать способы уничтожения украинской авиации. Об этом сообщил эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш").

"Сегодня мы впервые столкнулись с Шахедом, на борту которого установлен ПЗРК", — написал Бескрестнов.

Модернизированный шахед с ПЗРК

Он добавил, что "Шахед" оборудован камерой и радиомодемом. А ракета запускается пилотом, который управляет беспилотником с территории РФ.

"Прошу пилотов армейской авиации принять к сведению появление новой угрозы. Следует избегать подхода к Шахеду встречным курсом и быть осторожнее со стоящими на круге", — отметил Бескрестнов.

Что такое ПЗРК

Переносной Зенитный Ракетный Комплекс (ПЗРК) — это мобильная система ПВО, которую может применять один или несколько военных для поражения низколетящих воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты, беспилотники (БПЛА) и крылатые ракеты, используя управляемые ракеты с тепловыми, лазерными или автономными системами наведения. Это эффективное, компактное оружие для непосредственного прикрытия войск. Используется для защиты от авиации, действующей непосредственно над полем боя и является важной частью современных конфликтов.

ПЗРК "Игла"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российских "шахедах" были обнаружены новые модели радиомодемов. Теперь РФ использует устройства разных диапазонов, что усложняет работу по их подавлению.