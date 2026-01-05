Величезна діра у стіні та купа уламків. Як виглядає лікарня в Києві, куди поцілила Росія (репортаж)

Двоє з чотирьох постраждалих у важкому стані

В ніч на 5 січня Росія завдала масованого удару по Києву. Один з прильотів стався просто у медичний заклад на Оболоні.

Що треба знати:

РФ атакувала Україну дронами та балістикою

У медзакладі, де сталось влучання, було понад 70 осіб

Серед пацієнтів є загибла та постраждалі

На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Відомо, що серед постраждалих від атаки є пацієнти закладу, один з них загинув.

На фото видно, що у будівлі медичного закладу повністю повилітали вікна з усіх чотирьох поверхів. У місці влучання в стіні утворилась діра та є сліди пожежі, яку рятувальники вже ліквідували. На території лікарні земля усіяна уламками скла та фрагментами будівлі.

Лікарня в Києві, де стався приліт. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Діра у стіні від влучання. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Відомо, що медичний заклад, куди сталось влучання, був приватним. Під час атаки в лікарні перебувало приблизно 70 осіб. Четверо з них отримали поранення, а одна жінка загинула. Двоє постраждалих у важкому стані.

Люди ліквідовують наслідки удару. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виглядає лікарня, яку атакувала Росія. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Лікарня знаходиться в Оболонському районі. Влучання та пожежа стались на другому поверсі з чотирьох. Медичний заклад працював у стаціонарному режимі. Наразі на місці триває розбір завалів та ліквідація наслідків. Усі пацієнтів евакуювали.

Нагадаємо, нещодавно Росія вдарила балістикою по Харкову. Ракети влучили у багатоповерхівку. Серед загиблих — дитина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок російської атаки 5 січня Славутич залишився без світла. Було пошкоджено енергетичні об'єкти. Славутич — супутник Чорнобильської АЕС та важливе для енергопостачання об'єктів станції місто.