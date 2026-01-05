Огромная дыра в стене и куча обломков. Как выглядит больница в Киеве, куда попала Россия (репортаж)

Двое из четырех пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 5 января Россия нанесла массированный удар по Киеву. Один из прилетов произошел прямо в медицинское учреждение на Оболони.

Что нужно знать:

РФ атаковала Украину дронами и баллистикой

В медучреждении, где произошло попадание, было более 70 человек

Среди пациентов есть погибшие и пострадавшие

На месте происшествия уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Известно, что среди пострадавших от атаки есть пациенты заведения, один из них погиб.

На фото видно, что в здании медицинского учреждения полностью вылетели окна со всех четырех этажей. В месте попадания в стене образовалась дыра и есть следы пожара, который спасатели уже ликвидировали. На территории больницы земля усеяна обломками стекла и фрагментами здания.

Больница в Киеве, где произошел прилет. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Дыра в стене от попадания. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Известно, что медицинское учреждение, куда произошло попадание, было частным. Во время атаки в больнице находилось около 70 человек. Четверо из них получили ранения, а одна женщина погибла. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Люди устраняют последствия удара. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выглядит больница, которую атаковала Россия. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Больница находится в Оболонском районе. Попадание и пожар произошли на втором этаже из четырех. Медицинское учреждение работало в стационарном режиме. Сейчас на месте идет разбор завалов и ликвидация последствий. Все пациенты были эвакуированы.

Напомним, недавно Россия ударила баллистикой по Харькову. Ракеты попали в многоэтажку. Среди погибших – ребенок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате российской атаки 5 января Славутич остался без света. Были повреждены энергетические объекты. Славутич — спутник Чернобыльской АЭС и важный для энергоснабжения объектов станции город.