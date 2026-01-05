Огромная дыра в стене и куча обломков. Как выглядит больница в Киеве, куда попала Россия (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Двое из четырех пострадавших в тяжелом состоянии
В ночь на 5 января Россия нанесла массированный удар по Киеву. Один из прилетов произошел прямо в медицинское учреждение на Оболони.
Что нужно знать:
- РФ атаковала Украину дронами и баллистикой
- В медучреждении, где произошло попадание, было более 70 человек
- Среди пациентов есть погибшие и пострадавшие
На месте происшествия уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Известно, что среди пострадавших от атаки есть пациенты заведения, один из них погиб.
На фото видно, что в здании медицинского учреждения полностью вылетели окна со всех четырех этажей. В месте попадания в стене образовалась дыра и есть следы пожара, который спасатели уже ликвидировали. На территории больницы земля усеяна обломками стекла и фрагментами здания.
Известно, что медицинское учреждение, куда произошло попадание, было частным. Во время атаки в больнице находилось около 70 человек. Четверо из них получили ранения, а одна женщина погибла. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
Больница находится в Оболонском районе. Попадание и пожар произошли на втором этаже из четырех. Медицинское учреждение работало в стационарном режиме. Сейчас на месте идет разбор завалов и ликвидация последствий. Все пациенты были эвакуированы.
Напомним, недавно Россия ударила баллистикой по Харькову. Ракеты попали в многоэтажку. Среди погибших – ребенок.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате российской атаки 5 января Славутич остался без света. Были повреждены энергетические объекты. Славутич — спутник Чернобыльской АЭС и важный для энергоснабжения объектов станции город.