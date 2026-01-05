Укр

Ночной удар по Киеву. Повреждена больница, есть погибшая и пострадавшие (фото и видео)

Елена Руденко
Последствия атаки Новость обновлена 05 января 2026, 06:39
Последствия атаки. Фото ГСЧС Киевщины

Кроме столицы под удар попал Фастовский район

В ночь на понедельник, 5 января, Россия атаковала "шахедами" Киев и область. Известно о двух погибших, в столице пострадало частное медицинское учреждение.

Что нужно знать:

  • Ночью Россия атаковала Украину дронами и запустила баллистику
  • В Киеве под ударом оказался Оболонский район, в области — Фастовщина
  • В момент атаки в поврежденном медучреждении находилось около 70 человек

Взрывы в Киеве раздались около двух часов ночи, работала ПВО. Глава КМВА Тимур Ткаченко проинформировал, что в Оболонском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание. Погибла женщина, также есть пострадавшие.

Россия атаковала медучреждение в Киеве 5.12.2026
Поврежденное здание
Спасатели работают в поврежденном российским дроном медучреждении в Киеве
На место оперативно прибыли спасатели
Россия атаковала медучреждение в Киеве 5.12.2026
Повреждения существенные
Спасатели эвакуируют пациентов из клиники в Киеве, пострадавшей в ходе атаки РФ
Эвакуация пациентов
Спасатели эвакуируют пациентов из клиники в Киеве, пострадавшей в ходе атаки РФ
Спасатели эвакуировали 25 человек

Глава Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик уточнил, что пострадало частное медицинское учреждение. Он подтвердил гибель женщины и добавил, что во время удара в заведении находились около 70 человек.

Спасатели и все профильные службы эвакуировали персонал и пациентов. По данным ГСЧС, в ходе атаки врага один человек погиб и трое пострадали.

В Оболонском районе произошло попадание и возгорание на 2-м этаже 4-х этажного медицинского учреждения, предварительно с работающим стационарным отделением, — сказано в сообщении

В Фастовском районе погиб мужчина

Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил, что ночью Россия также атаковала и Киевщину. В Фастовском районе погиб мирный житель — мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.

По предварительным данным, в Фастовском районе повреждены семь частных и один многоэтажный жилые дома. Также пострадали гаражи, два автомобиля, производственные и складские помещения.

Из-за вражеской атаки обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры были переведены на резервное питание, город обеспечен теплом и водой.

Как сообщал "Телеграф", Россия атаковала Украину модифицированным "Шахедом". Теперь вражеские беспилотники способны еще и стрелять.

