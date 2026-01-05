Ночной удар по Киеву. Повреждена больница, есть погибшая и пострадавшие (фото и видео)

Кроме столицы под удар попал Фастовский район

В ночь на понедельник, 5 января, Россия атаковала "шахедами" Киев и область. Известно о двух погибших, в столице пострадало частное медицинское учреждение.

Что нужно знать:

Ночью Россия атаковала Украину дронами и запустила баллистику

В Киеве под ударом оказался Оболонский район, в области — Фастовщина

В момент атаки в поврежденном медучреждении находилось около 70 человек

Взрывы в Киеве раздались около двух часов ночи, работала ПВО. Глава КМВА Тимур Ткаченко проинформировал, что в Оболонском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание. Погибла женщина, также есть пострадавшие.

Поврежденное здание

На место оперативно прибыли спасатели

Повреждения существенные

Эвакуация пациентов

Спасатели эвакуировали 25 человек

Глава Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик уточнил, что пострадало частное медицинское учреждение. Он подтвердил гибель женщины и добавил, что во время удара в заведении находились около 70 человек.

Спасатели и все профильные службы эвакуировали персонал и пациентов. По данным ГСЧС, в ходе атаки врага один человек погиб и трое пострадали.

В Оболонском районе произошло попадание и возгорание на 2-м этаже 4-х этажного медицинского учреждения, предварительно с работающим стационарным отделением, — сказано в сообщении

В Фастовском районе погиб мужчина

Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил, что ночью Россия также атаковала и Киевщину. В Фастовском районе погиб мирный житель — мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.

По предварительным данным, в Фастовском районе повреждены семь частных и один многоэтажный жилые дома. Также пострадали гаражи, два автомобиля, производственные и складские помещения.

Из-за вражеской атаки обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры были переведены на резервное питание, город обеспечен теплом и водой.

Как сообщал "Телеграф", Россия атаковала Украину модифицированным "Шахедом". Теперь вражеские беспилотники способны еще и стрелять.