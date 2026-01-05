Ночной удар по Киеву. Повреждена больница, есть погибшая и пострадавшие (фото и видео)
Кроме столицы под удар попал Фастовский район
В ночь на понедельник, 5 января, Россия атаковала "шахедами" Киев и область. Известно о двух погибших, в столице пострадало частное медицинское учреждение.
Что нужно знать:
- Ночью Россия атаковала Украину дронами и запустила баллистику
- В Киеве под ударом оказался Оболонский район, в области — Фастовщина
- В момент атаки в поврежденном медучреждении находилось около 70 человек
Взрывы в Киеве раздались около двух часов ночи, работала ПВО. Глава КМВА Тимур Ткаченко проинформировал, что в Оболонском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание. Погибла женщина, также есть пострадавшие.
Глава Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик уточнил, что пострадало частное медицинское учреждение. Он подтвердил гибель женщины и добавил, что во время удара в заведении находились около 70 человек.
Спасатели и все профильные службы эвакуировали персонал и пациентов. По данным ГСЧС, в ходе атаки врага один человек погиб и трое пострадали.
В Оболонском районе произошло попадание и возгорание на 2-м этаже 4-х этажного медицинского учреждения, предварительно с работающим стационарным отделением, — сказано в сообщении
В Фастовском районе погиб мужчина
Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил, что ночью Россия также атаковала и Киевщину. В Фастовском районе погиб мирный житель — мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.
По предварительным данным, в Фастовском районе повреждены семь частных и один многоэтажный жилые дома. Также пострадали гаражи, два автомобиля, производственные и складские помещения.
Из-за вражеской атаки обесточен Славутич. Все объекты критической инфраструктуры были переведены на резервное питание, город обеспечен теплом и водой.
Как сообщал "Телеграф", Россия атаковала Украину модифицированным "Шахедом". Теперь вражеские беспилотники способны еще и стрелять.