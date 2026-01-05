Россия продвинулась на Донбассе и массированно атакует дронами. Хронология войны — день 1412

5 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре понедельник, 5 января. В Украине продолжаются большие кадровые перестановки и все больше говорят о предстоящем завершении боевых действий. На фронте же самыми горячими направлениями остаются Гуляйпольское и Покровское.

Как проходит 1412-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина под массированной атакой "Шахедов". Взрывы уже слышали в Чернигове, Славутиче, Харькове.

DeepState: враг продвинулся в Резниковке под Славянском, Часовом Яре под Бахмутом и Мирнограде под Покровском.

Карты боевых действий по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои в Сумской области 05.01.2026

Карта боев в Донецкой области DeepState 05.01.2026

