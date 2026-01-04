Россияне давят на Днепропетровщине и отбиваются от дронов в Москве. Хронология войны — день 1411

4 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

Воскресенье, 4 января. Дроны атаковали Москву, предварительно известно, что на столицу России летело около 40 дронов. Тем временем оккупанты продолжают давить на фронте. А президент Владимир Зеленский производит изменения в государственном секторе, делая кадровые перестановки.

Как проходит 1411-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Последние 2-3 месяца россияне не прекращают штурмы в Новопавловском направлении (Днепропетровская область). Если сначала оккупанты пытались атаковать в лоб через Орехово и Котляровка.

"Потом под непогоду враг навел понтонные переправы и под туман он зашел со стороны Филиала. Там есть такой лесок — это единственный вариант, где можно было форсировать, чтобы "заникаться" в том лесу. И сейчас идут такие маленькие группы, которые затягиваются в Новопавловку, их там постоянно "утюжат", постоянно "черноземят". Заезжала несколько раз техника, но техника там и остановилась", – отметил "Рон".

Новопавловское направление на карте DeepState

О том, что происходило 3 января, читайте в трансляции: Дроны атакуют Москву, а в Украине будет большая перезагрузка госсистемы. Хронология войны — день 1410

Ситуацией в Украине 2 января можно ознакомиться в этом материале: В Киеве взрывы, а Зеленский поменяет министра обороны. Хронология войны — день 1409

О новостях и событиях 1 января "Телеграф" рассказывал здесь: Дроны атакуют Москву, а россияне хотят отрезать Одессу от Украины. Хронология войны — день 1408