Росіяни тиснуть на Дніпропетровщині та відбиваються від дронів у Москві. Хронологія війни - день 1411

4 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 4 січня. Дрони атакували Москву, попередньо відомо, що на столицю Росії летіло близько 40 дронів. Тим часом окупанти продовжують тиснути на фронті. А президент Володимир Зеленський проводить зміни у державному секторі, роблячи кадрові перестановки.

Як проходить 1411-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Останні 2-3 місяці росіяни не припиняють штурми на Новопавлівському напрямку (Дніпропетровська область). Якщо спочатку окупанти намагались атакувати в лоба через Горіхове та Котлярівка.

"Потім під непогоду ворог навів понтонні переправи і під туман він зайшов з сторони Філії. Там є такий лісок — це єдиний варіант, де можна було форсувати, щоб "заникатися" в тому лісі. І зараз ідуть такі маленькі групи, які затягуються в Новопавлівку, їх там постійно "утюжать", постійно "черноземлять". Заїжджала декілька раз техніка, але техніка там і зупинилась", — зазначив "Рон".

Новопавлівський напрямок на карті DeepState

Про те, що відбувалося 3 січня, читайте у трансляції: Дрони атакують Москву, а в Україні буде велике перезавантаження держсистеми. Хронологія війни — день 1410

Із ситуацією в Україні 2 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Києві вибухи, а Зеленський поміняє міністра оборони. Хронологія війни — день 1409

Про новини та події 1 січня "Телеграф" розповідав тут: Дрони атакують Москву, а росіяни хочуть відрізати Одесу від України. Хронологія війни — день 1408