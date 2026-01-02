Відключень світла поменшало, росіяни під Покровськом шукають нові тактики. Хронологія війни - день 1409

2 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 2 січня. Російські окупанти продовжують атакувати Україну, запускаючи і нові дрони, які є важкою ціллю для ППО. Тим часом DeepState підрахував, що росіянам не вдалось за 2025 окупувати навіть 1% українських територій.

Як проходить 1409-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

07:00 Ніч на п'ятницю не минулася без атаки російських окупантів. Вибухи лунали у Запоріжжі, Миколаєві, Куп'янську, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Сумській областях. Чекаємо даних щодо збиття від ПС ЗСУ.

У Самарській області РФ також було зручно. За попередніми даними, під атаку могли потрапити одразу два нафтопереробні заводи — Новокуйбишевський та Куйбишевський. Спалахнули пожежі

На Покровську напрямку ворог намагається вдаватися до нової тактики — поодиноких переміщень, сподіваючись, що подібні пересування будуть менш помітними. Як заявив начштабу дивізіону артрозвідки артбригади НГУ Ігор Яременко, Сили оборони відслідковують такі "проникнення" і вчасно ліквідовують окупантів.

Reuters: в Ірані продовжуються масові антиурядові протести. Наразі відомо вже про щонайменше шістьох загиблих учасників акції, ще десятки були поранені через супротив з боку правоохоронців.

00:00 Над Україною фіксуються російські дрони.

Про те, що відбувалося 1 січня, читайте у трансляції: Дрони атакують Москву, а росіяни хочуть відрізати Одесу від України. Хронологія війни — день 1408

Із ситуацією в Україні 31 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни запустили "шахеди", а Трамп натякнув, що Росія стоїть на заваді миру. Хронологія війни — день 1407

Про новини та події 30 грудня "Телеграф" розповідав тут: У Луганській області горить нафтобаза, а у Підмосковʼї був блекаут. Хронологія війни — день 1406