Россияне запустили "шахеды" и давят на фронте. Хронология войны — день 1409

2 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 2 января. Российские оккупанты продолжают атаковать Украину, запуская и новые дроны, которые являются тяжелой целью для ПВО. Тем временем DeepState подсчитал, что россиянам не удалось за 2025 год оккупировать даже 1% украинских территорий.

Как проходит 1409-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной фиксируются российские дроны.

