Продвижение россиян в Донецкой области и обстрел Одессы. Хронология войны — день 1455

17 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 17 февраля. Сегодня состоится очередной раунд переговоров с россиянами, но на этот раз в Женеве. В то же время, ожидания от этой встречи не очень оптимистичны. Тем временем россиянам удается продвигаться по Донетчине. Также оккупанты могут готовить новый обстрел энергетики.

Как проходит 1455-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 февраля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Сильный взрыв раздался в Одессе: город частично остался без света.

Армия РФ продвинулась в районе Платоновки на Славянско-Краматорском направлении, сообщает Deep State.

Платоновка на карте Deep State

Также сообщается о продвижении россиян в Мирнограде.

Мирноград на карте Deep State

