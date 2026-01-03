Зеленський готує нові призначення, а над Україною табуни дронів. Хронологія війни - день 1410

3 січня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 3 січня. В Україні тривають кадрові зміни, які проводить президент Зеленський, і якщо минулої доби держава отримала нового голову ОП та ГУР, а також потенційного міністра оборони, то сьогодні можливі призначення глав ОВА. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою.

Як проходить 1410-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 січня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною продовжують літати ворожі дрони.

Про те, що відбувалося 2 січня, читайте у трансляції: У Києві вибухи, а Зеленський поміняє міністра оборони. Хронологія війни — день 1409

Із ситуацією в Україні 1 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Дрони атакують Москву, а росіяни хочуть відрізати Одесу від України. Хронологія війни — день 1408

Про новини та події 31 грудня "Телеграф" розповідав тут: Росіяни запустили "шахеди", а Трамп натякнув, що Росія стоїть на заваді миру. Хронологія війни — день 1407