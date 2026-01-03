Зеленский готовит новые назначения, а над Украиной табуны дронов. Хронология войны — день 1410

3 января "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре суббота, 3 января. В Украине продолжаются кадровые изменения, которые проводит президент Зеленский, и если за прошедшие сутки государство получило нового председателя ОП и ГУР, а также потенциального министра обороны, то сегодня возможны назначения глав ОВА. Между тем, на фронте ситуация остается напряженной.

Как проходит 1410-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 января – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной продолжают летать вражеские дроны.

