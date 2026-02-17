Укр

Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Что стало главной целью врага (карта)

Елена Руденко
Читати українською
Новость обновлена 17 февраля 2026, 09:16
Фото Коллаж "Телеграфа"

О том, что россияне готовят массированный ракетный удар, предупреждал Зеленский

Утром во вторник, 17 февраля, Россия атаковала Украину ракетами. Также с ночи идет атака беспилотниками.

Что нужно знать:

  • Ночью Россия подняла в небо стратегическую авиацию и запустила ракеты.
  • В воздушном пространстве Украины фиксировалось около 20 ракет.
  • Силы ПВО сработали результативно

Как сообщали Воздушные силы Украины, в воздушном пространстве Украины фиксировали крылатые ракеты. По состоянию на 6:10 фиксировалось около 20 ракет. Воздушная тревога была объявлена для всей территории Украины.

9:00 Главной целью врага были энергетические объекты в разных областях. Под ударом находились западные области, Одесчина, Днепропетровщина, Запорожье, Донетчина. В ДТЭК проинформировали, что ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы.

Россия атаковала энергетику Украины 17 февраля
Карта движения вражеских целей над Украиной

7:50 Вражеских ракет над Украиной больше нет. Однако атака беспилотниками продолжается.

7:10 Погремела серия взрывов в Бурштыне Ивано-Франковской области, сообщает "Суспільне". Мониторинговые каналы сообщают, что по вражеским ракетам проводится доразведка. Атака дронами продолжается.

6:45 Крылатые ракеты мимо Шаргорода в направлении Каменец-Подольского, — ПС. В Одесской и Винницкой областях слышали взрывы, работали Силы ПВО.

6:30 По данным мониторингов, около половины вражеских ракет обезвредили Силы ПВО. Зафиксировано движение ракеты в направлении Винницкой области.

Около 0:40 россияне подняли в воздух группу стратегических бомбардировщиков. Мониторинговые группы сообщали о взлете трех самолетов Ту-95МС с аэродрома Оленья, одного борта Ту-160 с аэродрома Украинка.

Стратегическая авиация России
Стратегическая авиация России

Где гремели взрывы ночью 17 февраля

Одесса:

В ночь на 17 февраля Россия беспилотниками атаковала Одессу, сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания.

В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом — поврежден магазин и СТО. После ночной атаки известно о трех пострадавших: мужчинах — 62 и 65 годах, один из них в тяжелом состоянии. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

Последствия атаки РФ на Одесу 17.02.2026
Работа спасателей на месте атаки

Днепр:

Россия атаковала также Днепр, проинформировал начальник Днепровского ОВА Александр Ганжа. Перед этим он писал об опасности удара дронами. В результате обстрела в одном из районов областного центра возник пожар, повреждено админздание и авто. Предварительно обошлось без пострадавших.

Последствия удара по Днепру
Последствия удара по Днепру
Последствия атаки России по Днепру 17 февраля
Выбиты окна
Последствия атаки России по Днепру 17 февраля
Поврежденное здание

Винницкая область:

Около 2:55 взрывы прогремели в Винницкой области.

Как сообщал "Телеграф", 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил соответствующим ведомствам в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара. В частности, он обратился к командующему Воздушным силам ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко.

