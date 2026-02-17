Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Что стало главной целью врага (карта)

О том, что россияне готовят массированный ракетный удар, предупреждал Зеленский

Утром во вторник, 17 февраля, Россия атаковала Украину ракетами. Также с ночи идет атака беспилотниками.

Что нужно знать:

Ночью Россия подняла в небо стратегическую авиацию и запустила ракеты.

В воздушном пространстве Украины фиксировалось около 20 ракет.

Силы ПВО сработали результативно

Как сообщали Воздушные силы Украины, в воздушном пространстве Украины фиксировали крылатые ракеты. По состоянию на 6:10 фиксировалось около 20 ракет. Воздушная тревога была объявлена для всей территории Украины.

9:00 Главной целью врага были энергетические объекты в разных областях. Под ударом находились западные области, Одесчина, Днепропетровщина, Запорожье, Донетчина. В ДТЭК проинформировали, что ночью враг снова нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы.

Карта движения вражеских целей над Украиной

7:50 Вражеских ракет над Украиной больше нет. Однако атака беспилотниками продолжается.

7:10 Погремела серия взрывов в Бурштыне Ивано-Франковской области, сообщает "Суспільне". Мониторинговые каналы сообщают, что по вражеским ракетам проводится доразведка. Атака дронами продолжается.

6:45 Крылатые ракеты мимо Шаргорода в направлении Каменец-Подольского, — ПС. В Одесской и Винницкой областях слышали взрывы, работали Силы ПВО.

6:30 По данным мониторингов, около половины вражеских ракет обезвредили Силы ПВО. Зафиксировано движение ракеты в направлении Винницкой области.

Около 0:40 россияне подняли в воздух группу стратегических бомбардировщиков. Мониторинговые группы сообщали о взлете трех самолетов Ту-95МС с аэродрома Оленья, одного борта Ту-160 с аэродрома Украинка.

Стратегическая авиация России

Где гремели взрывы ночью 17 февраля

Одесса:

В ночь на 17 февраля Россия беспилотниками атаковала Одессу, сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания.

В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом — поврежден магазин и СТО. После ночной атаки известно о трех пострадавших: мужчинах — 62 и 65 годах, один из них в тяжелом состоянии. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

Работа спасателей на месте атаки

Днепр:

Россия атаковала также Днепр, проинформировал начальник Днепровского ОВА Александр Ганжа. Перед этим он писал об опасности удара дронами. В результате обстрела в одном из районов областного центра возник пожар, повреждено админздание и авто. Предварительно обошлось без пострадавших.

Последствия удара по Днепру

Выбиты окна

Поврежденное здание

Винницкая область:

Около 2:55 взрывы прогремели в Винницкой области.

Как сообщал "Телеграф", 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил соответствующим ведомствам в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара. В частности, он обратился к командующему Воздушным силам ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Михаилу Федорову и руководителю "Укрэнерго" Виталию Зайченко.