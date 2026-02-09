Россия атаковала Днепр баллистикой. Над городом поднялся столб дыма: все подробности (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1019
Есть попадания на окраине города
В Днепре в понедельник, 9 февраля, раздался мощный взрыв. Предварительно город находился под атакой баллистики.
Что нужно знать:
- Россия ударила по Днепру ракетой "Искандер"
- Гражданская инфраструктура в городе не пострадала
О взрывах сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным волонтера Тимофея Кучера, баллистику применили с района территории временно оккупированного Мариуполя.
"По предварительной информации, врагом была применена 1 баллистическая ракета типа "Искандер-М", — говорится в сообщении.
Местные говорят, что взрыв слышали в разных районах города, а местами даже затрясло окна и двери. Последствия атаки уточняются. Над Днепром уже поднялся столб дыма.
Добавим, что фактически взрыв в городе прогремел в 14:52, однако предупреждение о движении ракеты именно на Днепр было опубликовано чуть позже. Мониторы сообщили в 14.56, а Воздушные силы в 14.56.
Кстати, в ВС говорили, что зафиксировано применение баллистического вооружения из Таганрога. В то же время волонтер Кучер говорит о запуске из района Мариуполя. Известно, что в Днепре есть попадание в результате атаки, однако гражданская инфраструктура не пострадала.
"Попадание на окраине города, но без детальной информации", — пишет Кучер.
Напомним, что в ночь на понедельник, 9 февраля, Россия атаковала Украину беспилотниками. Из-за вражеского удара есть погибший в Одессе, на Харьковщине враг убил женщину с ребенком.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 8 февраля россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине.