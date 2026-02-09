Россия атаковала Днепр баллистикой. Над городом поднялся столб дыма: все подробности (фото)

Есть попадания на окраине города

В Днепре в понедельник, 9 февраля, раздался мощный взрыв. Предварительно город находился под атакой баллистики.

Что нужно знать:

Россия ударила по Днепру ракетой "Искандер"

Гражданская инфраструктура в городе не пострадала

О взрывах сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным волонтера Тимофея Кучера, баллистику применили с района территории временно оккупированного Мариуполя.

"По предварительной информации, врагом была применена 1 баллистическая ракета типа "Искандер-М", — говорится в сообщении.

Местные говорят, что взрыв слышали в разных районах города, а местами даже затрясло окна и двери. Последствия атаки уточняются. Над Днепром уже поднялся столб дыма.

Дым после взрыва в Днепре. Фото: местные каналы

Добавим, что фактически взрыв в городе прогремел в 14:52, однако предупреждение о движении ракеты именно на Днепр было опубликовано чуть позже. Мониторы сообщили в 14.56, а Воздушные силы в 14.56.

Кстати, в ВС говорили, что зафиксировано применение баллистического вооружения из Таганрога. В то же время волонтер Кучер говорит о запуске из района Мариуполя. Известно, что в Днепре есть попадание в результате атаки, однако гражданская инфраструктура не пострадала.

"Попадание на окраине города, но без детальной информации", — пишет Кучер.

Напомним, что в ночь на понедельник, 9 февраля, Россия атаковала Украину беспилотниками. Из-за вражеского удара есть погибший в Одессе, на Харьковщине враг убил женщину с ребенком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 8 февраля россияне нанесли комбинированный массированный удар по Украине.