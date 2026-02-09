Росія атакувала Дніпро балістикою. Над містом здійнявся стовп диму: усі подробиці (фото)

Є влучання на околиці міста

У Дніпрі у понеділок, 9 лютого, пролунав потужний вибух. Попередньо місто перебувало під атакою балістики.

Що треба знати:

Росія вдарила по Дніпро ракетою "Іскандер"

Цивільна інфраструктура у місті не постраждала

Про вибухи повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними волонтера Тимофія Кучера, балістику застосували з району території тимчасово окупованого Маріуполя.

"За попередньою інформацією, ворогом було застосовано 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М", — йдеться у повідомленні.

Місцеві кажуть, що вибух чули в різних районах міста, а подекуди навіть затрусило вікна та двері. Наслідки атаки уточнюються. Над Дніпром вже здійнявся стовп диму.

Дим після вибуху у Дніпрі. Фото: місцеві канали

Додамо, що фактично вибух у місті пролунав о 14:52, однак попередження про рух ракети саме на Дніпро було опубліковано трохи пізніше. Монітори повідомили о 14:56, а Повітряні сили о 14:56.

До слова, в ПС казали, що зафіксовано застосування балістичного озброєння з Таганрогу. Водночас волонтер Кучер каже про запуск з району Маріуполя. Відомо, що у Дніпрі є влучання внаслідок атаки, однак цивільна інфраструктура не постраждала.

"Влучання на околицях міста, але без детальної інформації", — пише Кучер.

Нагадаємо, що в ніч на понеділок, 9 лютого, Росія атакувала Україну безпілотниками. Через ворожий удар є загиблий в Одесі, на Харківщині ворог вбив жінку з дитиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 8 лютого росіяни завдали комбінованого масованого удару по Україні.