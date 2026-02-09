Росіяни запустили на Одесу понад десяток "шахедів". Пошкоджено багатоповерхівку, є жертва (фото і відео)

Серед постраждалих — 19-річна дівчина

Після опівночі у понеділок, 9 лютого, Росія атакувала Одесу безпілотниками. Пошкоджено житлові будинки, відомо про загиблого.

Що треба знати:

Росія спрямувала на Одесу до півтора десятки "шахедів"

Ворог цілеспрямовано атакував житлові будинки

Виникли пожежі, загинула людина, також є постраждалі

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок нічного обстрілу загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них — 19-річна дівчина.

У Приморському районі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, у житлових будинках постраждала 21 квартира. Вибуховою хвилею вибито 39 вікон безпосередньо у квартирах та 18 — у місцях загального користування. Вогнем знищено 2 автомобілі, ще 6 — пошкоджено уламками, — поінформував Лисак

Двір пошкодженого будинку

Пошкоджено кілька авто

Рятувальні служби оперативно прибули на місце

Моніторингові канали вночі повідомляли, що росіяни запустили на Одесу 15 "шахедів". Telegram-канал "Одесса INFO" опублікував відео наслідків російського удару по одному з житлових комплексів Одеси. На кадрах — пожежа після прильоту.

За словами очевидців, ворожий дрон цілеспрямовано летів на багатоповерхівку. Росіяни навмисно атакували будинок.

Пошкоджено фітнесклуб

Наслідки обстрілу

Росіяни регулярно атакують Одесу — попередні обстріли

Росія не перестає тероризувати Одесу практично від початку повномасштабного вторгнення. Наприкінці січня минулого року ворог дронами вдарив по обласному центру. Під ударами були житлові будинки, пошкоджено церкву та дитячий садочок. Загинуло троє людей.

В ніч на 13 січня Одеса також була під ворожим обстрілом. Було пошкоджено чимало цивільних об'єктів, зокрема дісталося й перлині міста — пляжу "Ланжерон".

Зранку 21 січня, жителі Одеси також чули вибухи. Росіяни атакували Одеську область безпілотниками, дуже гучно було у Чорноморську, ворог зруйнував приватні будинки.

Як повідомляв "Телеграф", у неділю, 8 лютого, росіяни вчергове атакували Київ та Васильків балістичними ракетами. На північній околиці міста Васильків розташована повітряна база, яка заснована під час "холодної війни". Вона є пунктом постійної дислокації 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".