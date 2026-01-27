В Одесі постраждало понад 20 людей. Російські дрони потрощили будинки (фото і відео)
-
-
Найбільше постраждав Хаджибейський район
В ніч на вівторок, 27 січня, Росія безпілотниками атакувала Одесу. Під ударами були житлові будинки, пошкоджено церкву та дитячий садочок.
Що треба знати:
- Атака дронами почалася після 2:20
- Під завалами шукають людей
- Ворог вдарив по центру Одеси, по житлових будинках та цивільних будівлях
Оновлено 7:02. Від нічного обстрілу постраждали 22 людини, серед них 14 — легкого ступеня важкості, — Лисак.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Є значні руйнування.
Ворожими дронами пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та приватні оселі. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі. Пошкоджень зазнала будівля церкви в центрі міста. Також постраждав дитячий садочок.
Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі — там зруйновано частину житлового будинку. За попередніми даними, під завалами можуть бути люди. Їх шукають рятувальники, роботи не зупиняються ні на хвилину.
Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Багатьох мешканців евакуйовано, — пише Лисак
Telegram-канал "Одесса INFO" показав деякі з пошкоджених будинків. В одному — величезна діра, в іншому сильно пошкоджено поверх. Також є відео з однієї з постраждалих квартир, яка перетворилася на руїни.
