В Одесі постраждало понад 20 людей. Російські дрони потрощили будинки (фото і відео)

Найбільше постраждав Хаджибейський район

В ніч на вівторок, 27 січня, Росія безпілотниками атакувала Одесу. Під ударами були житлові будинки, пошкоджено церкву та дитячий садочок.

Що треба знати:

Атака дронами почалася після 2:20

Під завалами шукають людей

Ворог вдарив по центру Одеси, по житлових будинках та цивільних будівлях

Оновлено 7:02. Від нічного обстрілу постраждали 22 людини, серед них 14 — легкого ступеня важкості, — Лисак.

Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки

Комунальники прибирають уламки

Одна з постраждалих квартир

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Є значні руйнування.

Пожежа у житловому будинку через атаку

По місту виникло багато займань

Ворожими дронами пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та приватні оселі. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі. Пошкоджень зазнала будівля церкви в центрі міста. Також постраждав дитячий садочок.

Рятувальники евакуювали жителів

Ворог вдарив по житлових будинках

Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі — там зруйновано частину житлового будинку. За попередніми даними, під завалами можуть бути люди. Їх шукають рятувальники, роботи не зупиняються ні на хвилину.

Один з постраждалих будинків

Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Багатьох мешканців евакуйовано, — пише Лисак

Telegram-канал "Одесса INFO" показав деякі з пошкоджених будинків. В одному — величезна діра, в іншому сильно пошкоджено поверх. Також є відео з однієї з постраждалих квартир, яка перетворилася на руїни.

Діра в стіні будинку

Пошкоджено третій поверх

