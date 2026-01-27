Рус

В Одесі постраждало понад 20 людей. Російські дрони потрощили будинки (фото і відео)

Олена Руденко
Наслідки удару по Одесі Новина оновлена 27 січня 2026, 07:12
Наслідки удару по Одесі. Фото Колаж "Телеграф"

Найбільше постраждав Хаджибейський район

В ніч на вівторок, 27 січня, Росія безпілотниками атакувала Одесу. Під ударами були житлові будинки, пошкоджено церкву та дитячий садочок.

Що треба знати:

  • Атака дронами почалася після 2:20
  • Під завалами шукають людей
  • Ворог вдарив по центру Одеси, по житлових будинках та цивільних будівлях

Оновлено 7:02. Від нічного обстрілу постраждали 22 людини, серед них 14 — легкого ступеня важкості, — Лисак.

Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки РФ по Одесі
Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки
Комунальники прибирають уламки через атаку РФ на Одесу
Комунальники прибирають уламки
Одна з постраждалих від обстрілу РФ квартир в Одесі
Одна з постраждалих квартир

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Є значні руйнування.

Наслідки удару РФ по Одесі 27.01.2026
Пожежа у житловому будинку через атаку
Росія вдарила по житлових будинках у Одесі 27 січня
По місту виникло багато займань

Ворожими дронами пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та приватні оселі. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі. Пошкоджень зазнала будівля церкви в центрі міста. Також постраждав дитячий садочок.

Жителі будинку в Одесі, який атакувала РФ
Рятувальники евакуювали жителів
Наслідки удару РФ по Одесі 27.01.2026
Ворог вдарив по житлових будинках

Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі — там зруйновано частину житлового будинку. За попередніми даними, під завалами можуть бути люди. Їх шукають рятувальники, роботи не зупиняються ні на хвилину.

Росія вдарила по житлових будинках у Одесі 27 січня
Один з постраждалих будинків

Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Багатьох мешканців евакуйовано, — пише Лисак

Telegram-канал "Одесса INFO" показав деякі з пошкоджених будинків. В одному — величезна діра, в іншому сильно пошкоджено поверх. Також є відео з однієї з постраждалих квартир, яка перетворилася на руїни.

Будинок в Одесі, який РФ атакувала 27 січня
Діра в стіні будинку
Будинок в Одесі, який Росія атакувала 27 січня
Пошкоджено третій поверх

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 24 січня Росія завдала масованого удару по Харкову безпілотниками. Постраждало 19 людей, серед них — дитина.

