Росія атакувала шоколадну фабрику у Києві. Як виглядає Roshen після обстрілу (фото і відео)
-
-
Фабрика Roshen є одним з найстаріших підприємств столиці
В ніч на суботу, 24 січня, в ході російської атаки на Київ постраждала шоколадна фабрика Roshen. Пошкоджено дах та останній поверх будівлі.
Руйнування на підприємстві у Голосіївському районі зафіксував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Як видно на кадрах, пошкоджено фасад, дах та вікна, навколо фабрики все всіяно уламками.
Фабрика Roshen — одне з найстаріших підприємств Києва
Київська кондитерська фабрика була заснована у 1874 році. З 2018 року вона діє як підрозділ кондитерської корпорації "Рошен". Ця фабрика є одним з найстаріших підприємств Києва.
"Рошен" — один з найбільших виробників солодощів у Східній Європі
Roshen є одним з найбільших виробників солодощів в Україні та Східній Європі, входить у тридцятку найбільших виробників кондитерських виробів світу. Назва походить з прізвища її засновника — Петра Порошенка.
"Рошен" виробляє близько 320 видів кондитерських виробів: цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів. Окрім київської, фабрики виробника є в інших містах України та навіть за кордоном.
Де ще є фабрики Roshen
В Україні "Рошен" виробляє свої солодощі у Києві, Вінниці, Кременчуку, Борисполі, Яготині. За кордоном — на Клайпедській кондитерській фабриці (Клайпеда, Литва), та на кондитерській фабриці "Bonbonetti" (Будапешт, Угорщина).
До початку війни з Росією у 2014 році, у корпорацію також входила ВАТ "Липецька кондитерська фабрика Рошен", що працювала у місті Липецьк, Росія. У 2014 році роботу фабрики у Липецьку було призупинено через арешт в Росії коштів компанії "Рошен". Фабрика закрилася у 2017 році.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 24 січня Росія атакувала Харків, використавши 25 "шахедів". Постраждало 19 людей, є руйнування.