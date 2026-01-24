Росія атакувала шоколадну фабрику у Києві. Як виглядає Roshen після обстрілу (фото і відео)

Фабрика Roshen є одним з найстаріших підприємств столиці

В ніч на суботу, 24 січня, в ході російської атаки на Київ постраждала шоколадна фабрика Roshen. Пошкоджено дах та останній поверх будівлі.

Руйнування на підприємстві у Голосіївському районі зафіксував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Як видно на кадрах, пошкоджено фасад, дах та вікна, навколо фабрики все всіяно уламками.

Пошкоджено дах

Над будівлею здійнявся дим

По будівлі фабрики пішли тріщини

На асфальті - уламки

Пошкоджено фасад

Все всіяно цеглою від руйнувань

Фабрика Roshen — одне з найстаріших підприємств Києва

Київська кондитерська фабрика була заснована у 1874 році. З 2018 року вона діє як підрозділ кондитерської корпорації "Рошен". Ця фабрика є одним з найстаріших підприємств Києва.

"Рошен" — один з найбільших виробників солодощів у Східній Європі

Roshen є одним з найбільших виробників солодощів в Україні та Східній Європі, входить у тридцятку найбільших виробників кондитерських виробів світу. Назва походить з прізвища її засновника — Петра Порошенка.

"Рошен" виробляє близько 320 видів кондитерських виробів: цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів. Окрім київської, фабрики виробника є в інших містах України та навіть за кордоном.

Де ще є фабрики Roshen

В Україні "Рошен" виробляє свої солодощі у Києві, Вінниці, Кременчуку, Борисполі, Яготині. За кордоном — на Клайпедській кондитерській фабриці (Клайпеда, Литва), та на кондитерській фабриці "Bonbonetti" (Будапешт, Угорщина).

До початку війни з Росією у 2014 році, у корпорацію також входила ВАТ "Липецька кондитерська фабрика Рошен", що працювала у місті Липецьк, Росія. У 2014 році роботу фабрики у Липецьку було призупинено через арешт в Росії коштів компанії "Рошен". Фабрика закрилася у 2017 році.

