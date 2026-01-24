Рус

Росія атакувала шоколадну фабрику у Києві. Як виглядає Roshen після обстрілу (фото і відео)

Олена Руденко ,
Новина оновлена 24 січня 2026, 09:49
Фабрика з виробництва солодощів "Рошен". Фото Ян Доброносов, колаж "Телеграф"

Фабрика Roshen є одним з найстаріших підприємств столиці

В ніч на суботу, 24 січня, в ході російської атаки на Київ постраждала шоколадна фабрика Roshen. Пошкоджено дах та останній поверх будівлі.

Руйнування на підприємстві у Голосіївському районі зафіксував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Як видно на кадрах, пошкоджено фасад, дах та вікна, навколо фабрики все всіяно уламками.

Фабрика Рошен к Києві постраждала від атаки РФ 24 січня
Пошкоджено дах
Фабрика Рошен у Києві, руйнування від удару РФ 24.01.2026
Над будівлею здійнявся дим
Фабрика Рошен к Києві постраждала від атаки РФ 24 січня
По будівлі фабрики пішли тріщини
Фабрика Рошен у Києві, руйнування від удару РФ 24.01.2026
На асфальті - уламки
Фабрика Рошен у Києві, руйнування від удару РФ 24.01.2026
Пошкоджено фасад
Фабрика Рошен к Києві постраждала від атаки РФ 24 січня
Все всіяно цеглою від руйнувань

Фабрика Roshen — одне з найстаріших підприємств Києва

Київська кондитерська фабрика була заснована у 1874 році. З 2018 року вона діє як підрозділ кондитерської корпорації "Рошен". Ця фабрика є одним з найстаріших підприємств Києва.

"Рошен" — один з найбільших виробників солодощів у Східній Європі

Roshen є одним з найбільших виробників солодощів в Україні та Східній Європі, входить у тридцятку найбільших виробників кондитерських виробів світу. Назва походить з прізвища її засновника — Петра Порошенка.

"Рошен" виробляє близько 320 видів кондитерських виробів: цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів. Окрім київської, фабрики виробника є в інших містах України та навіть за кордоном.

Де ще є фабрики Roshen

В Україні "Рошен" виробляє свої солодощі у Києві, Вінниці, Кременчуку, Борисполі, Яготині. За кордоном — на Клайпедській кондитерській фабриці (Клайпеда, Литва), та на кондитерській фабриці "Bonbonetti" (Будапешт, Угорщина).

До початку війни з Росією у 2014 році, у корпорацію також входила ВАТ "Липецька кондитерська фабрика Рошен", що працювала у місті Липецьк, Росія. У 2014 році роботу фабрики у Липецьку було призупинено через арешт в Росії коштів компанії "Рошен". Фабрика закрилася у 2017 році.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 24 січня Росія атакувала Харків, використавши 25 "шахедів". Постраждало 19 людей, є руйнування.

