Загинула людина, є постраждалі та руйнування. Що відомо про нічну атаку на Київ (фото)

Наслідки обстрілу зафіксовано у п'ятьох районах столиці

В ніч на 24 січня росіяни здійснили масовану атаку на Київ та область. Ворог атакував безпілотниками та ракетами, відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих у столиці, також поранено чотирьох жителів Київщини.

Повітряну тривогу в Києві оголосили після першої години ночі. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як кияни провели чергову ніч у метро, ховаючись від російських дронів та ракет.

Люди провели чергову ніч у метро

У підземці провели ніч чимало киян

Люди приходять з наметами

Кияни ховають дітей від ворожих ракет та дронів

Чотирилапі також потерпають від російських атак

Песик ховається разом із господарями

Атака на Київ 24 січня — наслідки

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, наслідки обстрілу зафіксовано у п'ятьох районах столиці. На Лівому березі виникли перебої з тепло- та водопостачанням.

Деснянський район: падіння уламків на нежитлову будівлю.

падіння уламків на нежитлову будівлю. Дніпровський район: через падіння уламків дрона виникла пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці. У багатоквартирному житловому будинку вибито вікна.

через падіння уламків дрона виникла пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці. У багатоквартирному житловому будинку вибито вікна. Дарницький район: внаслідок падіння уламків безпілотника у приватному медзакладі пошкоджено вікна.

внаслідок падіння уламків безпілотника у приватному медзакладі пошкоджено вікна. Голосіївський район: через падіння уламків дрона виникла пожежа на території нежитлової забудови. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.

через падіння уламків дрона виникла пожежа на території нежитлової забудови. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку. Солом'янський район: уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

Зміни в роботі метро

Через нічний масований обстріл Києва поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами, повідомили в КМДА. Рух поїздів здійснюється між станціями "Сирець" — "Видубичі" та між станціями "Осокорки" — "Червоний хутір". На червоній та синій лінії поїзди курсують без змін.

Атака на Київщину 24 січня — наслідки

Начальник Київської ОВА Микола Калашник поінформував, що через масштабну атаку на Київську область у ніч на 24 січня постраждало четверо людей. Троє — у Броварському районі та жінка у Бориспільському.

У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Ще один будинок пошкоджено на Бориспільщині.

Раніше "Телеграф" показав, як виглядав Київ після атаки в ніч на 20 січня. Постраждали нежитлові приміщення по кількох адресах, а також уламки зачепили будівлю початкової школи.