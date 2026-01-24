Загинула людина, є постраждалі та руйнування. Що відомо про нічну атаку на Київ (фото)
Наслідки обстрілу зафіксовано у п'ятьох районах столиці
В ніч на 24 січня росіяни здійснили масовану атаку на Київ та область. Ворог атакував безпілотниками та ракетами, відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих у столиці, також поранено чотирьох жителів Київщини.
Повітряну тривогу в Києві оголосили після першої години ночі. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як кияни провели чергову ніч у метро, ховаючись від російських дронів та ракет.
Атака на Київ 24 січня — наслідки
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, наслідки обстрілу зафіксовано у п'ятьох районах столиці. На Лівому березі виникли перебої з тепло- та водопостачанням.
- Деснянський район: падіння уламків на нежитлову будівлю.
- Дніпровський район: через падіння уламків дрона виникла пожежа у гаражному кооперативі. Також палав бензовоз на парковці. У багатоквартирному житловому будинку вибито вікна.
- Дарницький район: внаслідок падіння уламків безпілотника у приватному медзакладі пошкоджено вікна.
- Голосіївський район: через падіння уламків дрона виникла пожежа на території нежитлової забудови. За іншою адресою вибило вікна в приватному будинку.
- Солом'янський район: уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.
Зміни в роботі метро
Через нічний масований обстріл Києва поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами, повідомили в КМДА. Рух поїздів здійснюється між станціями "Сирець" — "Видубичі" та між станціями "Осокорки" — "Червоний хутір". На червоній та синій лінії поїзди курсують без змін.
Атака на Київщину 24 січня — наслідки
Начальник Київської ОВА Микола Калашник поінформував, що через масштабну атаку на Київську область у ніч на 24 січня постраждало четверо людей. Троє — у Броварському районі та жінка у Бориспільському.
У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Ще один будинок пошкоджено на Бориспільщині.
Раніше "Телеграф" показав, як виглядав Київ після атаки в ніч на 20 січня. Постраждали нежитлові приміщення по кількох адресах, а також уламки зачепили будівлю початкової школи.