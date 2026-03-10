Дніпропетровщина майже повністю вільна! В Силах оборони розповіли ексклюзивні деталі (карта)

Сили оборони перехоплюють ініціативу на південному фронті

З Дніпропетровської області відсувають росіян. Майже вся окупована територія звільнена від ворога. На Олександрівському напрямку за місяць десантно-штурмові війська відновили контроль над понад 280 кв.км території, а загалом з початку операції звільнено понад 400 квадратних кілометрів української землі.

Що потрібно знати:

Українські військові на Дніпропетровщині проводили зачистки сіл і знищували ворожі групи, які проникли в тил

У боях задіяні десантно-штурмові та механізовані бригади, які закріплюються на звільнених позиціях

На Гуляйпільському напрямку росіяни вже кілька місяців не мають просування і змінили напрямок атак

Спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі "Телеграфу" пояснив, що операція проводиться в районі адміністративної межі Запорізької та Дніпропетровської областей на території Дніпропетровщини. Над декількома населеними пунктами контроль відновили, проте процес ще триває — росіяни застосовували особливу тактику.

Противник там застосовував тактику інфільтрації, намагався глибоко проникнути в нашу оборону і зосереджуватись там в деяких населених пунктах. Тому ми проводили в цих селах проводили зачистки, знищували ті групи, які інфільтрувались. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня

Волошин зауважив, що на деяких ділянках українські сили оборони перехопили ініціативу, також намагаються відновити контроль над частиною сірої зони та зачистити її. "Ми намагаємось не дати ворогу провести штурмові дії, не дати йому завести групи закріплення", — акцентує речник. Він також пояснив, як відбувається бойова операція.

"В ній задіяні й підрозділи десантно-штурмових військ, штурмові війська, штурмові підрозділи штурмових військ. Багато працюють наші механізовані бригади, групи закріплення, вони йдуть зразу за штурмовиками, для того, щоб утримувати, зачищати територію", — зазначив Волошин.

Що відомо про ситуацію на Олександрівському напрямку

Як розповідав начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко, на дещо меншій території зачистили тил від росіян, які туди просочились. Він наголосив, що "залишилося допрацювати три невеликі населені пункти і ще два – зачистити". Мапи "Діпстейт" показують, що на початку березня обриси червоної зони окупації змінились. Зауважимо, вони збігаються з даними Генштабу ЗСУ. За останню добу на Олександрівському напрямку росіяни атакували п'ять разів.

Контратакувальна операція ЗСУ на Олександрівському напрямку/ deepstatemap.live

Олександрівський напрямок/ Дані Генштабу ЗСУ

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку

Українські сили оборони діють не тільки на Олександрівському напрямку, є оновлення і щодо Гуляйпільського напрямку. Як повідомив Волошин, у росіян третій місяць немає просування, лише втрати. Тож армія РФ змінила акцент в наступі.

"Росіяни за декілька останніх днів перенесли свої зусилля на південь від Гуляйполя на південний схід і зараз активізували зусилля в напрямку Залізничного, а також відновили активні штурмові дії біля на ділянці Мирне в напрямку Гуляйпільського, а також Чарівне — це західніше від Гуляйполя. Тобто на південний захід від Гуляйполя, намагаючись просунутись там", — описує ситуацію речник.

Гуляйпільський напрямок/ Дані Генштабу ЗСУ

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни намагаються не тільки інфільтруватися, а збільшувати "кілзони", де вони діють дронами. Ворог не гребує бити ударними безпілотниками навіть по пасажирських потягах.