Будинки перетворились на суцільні руїни. Як виглядає Слов’янськ після атаки Росії (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Внаслідок удару серед постраждалих є дитина
У вівторок, 10 березня, Росія атакувала Слов'янськ КАБами. Керовані авіаційні бомби влучили у центр міста зранку.
Що треба знати:
- Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі
- Пошкоджено щонайменше 6 багатоповерхівок та десяток авто
- Атака відбулась на об'єкти цивільної інфраструктури
На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали, а кількість постраждалих зростає.
Станом на 14:30 відомо, що чотири людини загинуло, 16 отримали поранення внаслідок ранкової атаки на Слов'янськ. Серед поранених — 14-річна дівчинка. Усім надається необхідна допомога. Зауважимо, що Слов'янськ знаходиться всього в 13 км від фронту.
Як видно на фото, руйнування отримало чимало будинків. За даними обласної Донецької державної адміністрації (ОДА), пошкоджено 6 багатоповерхівок та щонайменше 10 авто. Більшість будівель біля епіцентру вибуху буквально перетворились на руїни. Навколо валяються уламки скла, шматки бетону та покрівлі.
Багатоповерхівки, в які влучили снаряди, зруйновано майже повністю. Рятувальники продовжують розбирати завали, а місцеві власноруч ліквідовують наслідки удару.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Слов'янську демонтують тролейбуси через безпекову ситуацію.