Рус

Будинки перетворились на суцільні руїни. Як виглядає Слов’янськ після атаки Росії (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наслідки атаки Новина оновлена 10 березня 2026, 15:19
Наслідки атаки. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Внаслідок удару серед постраждалих є дитина

У вівторок, 10 березня, Росія атакувала Слов'янськ КАБами. Керовані авіаційні бомби влучили у центр міста зранку.

Що треба знати:

  • Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі
  • Пошкоджено щонайменше 6 багатоповерхівок та десяток авто
  • Атака відбулась на об'єкти цивільної інфраструктури

На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали, а кількість постраждалих зростає.

Наслідки удару Росії по Слов'янську
Зруйнований будинок у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару Росії по Слов'янську
З будинків повилітало скло після атаки на Слов'янськ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Станом на 14:30 відомо, що чотири людини загинуло, 16 отримали поранення внаслідок ранкової атаки на Слов'янськ. Серед поранених — 14-річна дівчинка. Усім надається необхідна допомога. Зауважимо, що Слов'янськ знаходиться всього в 13 км від фронту.

Слов'янськ на карті
Слов'янськ на карті

Як видно на фото, руйнування отримало чимало будинків. За даними обласної Донецької державної адміністрації (ОДА), пошкоджено 6 багатоповерхівок та щонайменше 10 авто. Більшість будівель біля епіцентру вибуху буквально перетворились на руїни. Навколо валяються уламки скла, шматки бетону та покрівлі.

Наслідки удару Росії по Слов'янську
Будівля після атаки КАБами у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару Росії по Слов'янську
Авто після удару КАБами по Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару Росії по Слов'янську
Зруйнований будинок у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару Росії по Слов'янську
Наслідки удару Росії по Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Наслідки удару Росії по Слов'янську
Обгоріле авто у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Багатоповерхівки, в які влучили снаряди, зруйновано майже повністю. Рятувальники продовжують розбирати завали, а місцеві власноруч ліквідовують наслідки удару.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Слов'янську демонтують тролейбуси через безпекову ситуацію.

Теги:
#Слов'янськ #Атака #Війна з РФ #Ян Доброносов #КАБ