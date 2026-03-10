Будинки перетворились на суцільні руїни. Як виглядає Слов’янськ після атаки Росії (репортаж Яна Доброносова)

Внаслідок удару серед постраждалих є дитина

У вівторок, 10 березня, Росія атакувала Слов'янськ КАБами. Керовані авіаційні бомби влучили у центр міста зранку.

Що треба знати:

Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі

Пошкоджено щонайменше 6 багатоповерхівок та десяток авто

Атака відбулась на об'єкти цивільної інфраструктури

На місці події вже побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали, а кількість постраждалих зростає.

Зруйнований будинок у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

З будинків повилітало скло після атаки на Слов'янськ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Станом на 14:30 відомо, що чотири людини загинуло, 16 отримали поранення внаслідок ранкової атаки на Слов'янськ. Серед поранених — 14-річна дівчинка. Усім надається необхідна допомога. Зауважимо, що Слов'янськ знаходиться всього в 13 км від фронту.

Слов'янськ на карті

Як видно на фото, руйнування отримало чимало будинків. За даними обласної Донецької державної адміністрації (ОДА), пошкоджено 6 багатоповерхівок та щонайменше 10 авто. Більшість будівель біля епіцентру вибуху буквально перетворились на руїни. Навколо валяються уламки скла, шматки бетону та покрівлі.

Будівля після атаки КАБами у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Авто після удару КАБами по Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Зруйнований будинок у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки удару Росії по Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Обгоріле авто у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Багатоповерхівки, в які влучили снаряди, зруйновано майже повністю. Рятувальники продовжують розбирати завали, а місцеві власноруч ліквідовують наслідки удару.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Слов'янську демонтують тролейбуси через безпекову ситуацію.