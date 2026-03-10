Дома превратились в сплошные развалины. Как выглядит Славянск после атаки России (репортаж Яна Доброносова)

В результате удара среди пострадавших есть ребенок

Во вторник, 10 марта, Россия атаковала Славянск КАБами. Управляемые авиационные бомбы попали в центр города утром.

Что нужно знать:

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

Повреждены по меньшей мере 6 многоэтажек и десяток автомобилей

Атака произошла на объекты гражданской инфраструктуры

На месте происшествия уже побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, а количество пострадавших растет.

Дом в Славянске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Из домов вылетело стекло после атаки на Славянск. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

По состоянию на 14:30 известно, что четыре человека погибли, 16 получили ранения в результате утренней атаки на Славянск. Среди постаждавших — 14-летняя девочка. Всем оказывается необходимая помощь. Заметим, что Славянск находится всего в 13 км от фронта.

Славянск на карте

Как видно на фото, разрушения получили многие дома. По данным Донецкой областной государственной администрации (ОГА), повреждены 6 многоэтажек и по меньшей мере 10 авто. Большинство зданий возле эпицентра взрыва буквально превратились в руины. Вокруг валяются обломки стекла, куски бетона и кровли.

Здание после атаки КАБами в Славянске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Авто после удара КАБами по Славянску. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Разрушенный дом в Славянске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия удара России по Славянску. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Обгоревший автомобиль в Славянске. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Многоэтажки, в которые попали снаряды, разрушены почти полностью. Спасатели продолжают разбирать завалы, а местные сами ликвидируют последствия удара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Славянске демонтируют троллейбусы из-за ситуации с безопасностью.