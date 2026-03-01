В 13 км от россиян: как Дружковка выживает под постоянными обстрелами (репортаж)

На улицах города чувствуется приближение фронта

Город Дружковка Донецкой области сейчас находится всего в 13 километрах от линии фронта. Россияне ежедневно атакуют его FPV-дронами, артиллерией и другими видами оружия.

В населенном пункте остается все меньше людей и все больше разбитых домов и сгоревших автомобилей на улицах. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, как выживает этот прифронтовый город.

Дружковка – город на севере Донецкой области. Сейчас он находится в 13 километрах от линии фронта.

От Дружковки всего 13 км до линий фронта

На улицах Дружковки все больше сгоревших автомобилей. Они уже становятся чем-то привычным для горожан.

Сгоревшие автомобили на улицах Дружковки. Фото Ян Доброносов

"Дружковка. Чувствуется, что людей в городе стало меньше. Но стало больше автомобилей, уничтоженных вражескими FPV-дронами", — рассказал Ян Доброносов.

Улицы города почти пусты. Фото Ян Доброносов

На улицах города продолжается движение. Фото Ян Доброносов

Повсюду видны воронки от снарядов и обломки от уничтоженных построек. Некоторые дома стоят без крыши.

Разбитые снарядами улицы и дома. Фото Ян Доброносов

На некоторых дорогах, ведущих в город, устанавливают антидроновые сетки. Это обеспечивает определенную защиту транспорта от вражеских атак.

Антидроновые сетки на дорогах. Фото Ян Доброносов

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Краматорск приходит в себя от сокрушительного обстрела РФ. На улицах сгорели полностью авто, а в домах нет ни одного окна.