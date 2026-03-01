В 13 км от россиян: как Дружковка выживает под постоянными обстрелами (репортаж)
-
-
На улицах города чувствуется приближение фронта
Город Дружковка Донецкой области сейчас находится всего в 13 километрах от линии фронта. Россияне ежедневно атакуют его FPV-дронами, артиллерией и другими видами оружия.
В населенном пункте остается все меньше людей и все больше разбитых домов и сгоревших автомобилей на улицах. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на фото, как выживает этот прифронтовый город.
Что нужно знать:
- Россияне постоянно обстреливают Дружковку
- В результате ударов врага в городе много разрушений
- На улицах стало больше автомобилей, уничтоженных вражескими FPV-дронами
Дружковка – город на севере Донецкой области. Сейчас он находится в 13 километрах от линии фронта.
На улицах Дружковки все больше сгоревших автомобилей. Они уже становятся чем-то привычным для горожан.
"Дружковка. Чувствуется, что людей в городе стало меньше. Но стало больше автомобилей, уничтоженных вражескими FPV-дронами", — рассказал Ян Доброносов.
Повсюду видны воронки от снарядов и обломки от уничтоженных построек. Некоторые дома стоят без крыши.
На некоторых дорогах, ведущих в город, устанавливают антидроновые сетки. Это обеспечивает определенную защиту транспорта от вражеских атак.
