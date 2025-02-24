Слезы, ожесточенные бои и обстрелы. Три года полномасштабной войны в фотографиях "Телеграфа"

Эти снимки не только о боли и российском терроре

Ровно три года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, суверенное и независимое государство. За третий год войны произошло немало бед: массированные и трагические обстрелы, угроза захвата Покровска на Донбассе, эвакуация тысячи людей, удар межконтинентальной ракетой. Однако были и положительные события: операция в Курской области, возвращение пленных домой, атаки на тыл России.

По случаю третьей годовщины вторжения "Телеграф" решил сделать фотолетопись, какими были эти три года. Наш корреспондент Ян Доброносов неустанно делал репортажи с мест обстрелов и передовых боевых действий.

За эти три года войны произошло немало трагических событий, и, анализируя все, сложно выбрать самое кровавое, однако ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве бесспорно в этом списке. 8 июля 2024 днем Россия направила ракету Х-101 в детскую больницу, онкоцентр, где находилась сотня маленьких пациентов. Тогда в результате атаки погибли 27 человек, в том числе четверо детей, 127 пострадали.

За три года полномасштабного вторжения РФ было немало трагических обстрелов с большим количеством погибших, большинство крупных городов содрогались от взрывов и криков людей под завалами.

2024 безусловно стал очень тяжелым на фронте, ведь на третий год войны россияне захватили немало территорий. До сих пор в воздухе висит угроза оккупации одного из важных городов Донбасса Покровска, где до 2024 года исправно функционировала железная дорога. Этот город на Донетчине по праву можно назвать одним из центров логистики ВСУ, однако россияне стирают его.

Но, несмотря на плохие новости и тяжелые бои, украинские бойцы в августе начали операцию в Курской области. Этот шаг удивил не только Россию, но и весь мир, ведь именно в этот период начали появляться депрессивные настроения относительно состояния Украины на фронте. Сейчас же противостояние ВСУ и армии РФ на Курщине продолжается, украинские воины не сдают позиций.

Кстати, благодаря нашим военным российское "большое наступление" на Харьковщине не продвинулось дальше Волчанская. Однако Харьков, как и большинство крупных, малых городов, страдают от ежедневных обстрелов оккупантов. С 2022 года россияне ежедневно бьют по гражданским застройкам, больницам и школам.

За три года войны Украина потеряла немало военных, гражданских и детей. Кладбище всех населенных пунктов обильно усыпано голубо-желтыми флагами и окроплено морем слез.

Но даже несмотря на три года тяжелой и изнурительной войны, Украина продолжает бороться, ее народ не сдается. Каждый день спасатели, врачи спасают десятки жизней, ведь каждый украинец стоит того, чтобы за него бороться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия планирует объявить о "победе" в войне.