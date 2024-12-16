Вместо города — только горы мусора. Появилось фото Волчанска из космоса

Волчанск постигла судьба других многострадальных украинских городов, которые "стерла" РФ

Город Волчанск Харьковской области, который с мая 2024 пытаются оккупировать россияне, превратили в руины. Враг регулярно обстреливает его из артиллерии и забрасывает КАБами.

Аналитический ресурс Deepstate опубликовал спутниковый снимок города. На нем видно, что в Волчанске уже не осталось ни одного уцелевшего дома или здания.

Также можно заметить, что от многоэтажек остались только стены, однако кое-где отсутствуют и они. А на месте домов в частном секторе остался только строительный мусор.

Что известно о Волчанске

Он был основан в 17 веке казаками на берегу реки Волчья (когда-то Волчьи Воды). Волчанск и 4 окрестных села пострадали в Голодомор, во время которого 1789 человек стали его жертвами. Город пережил Вторую мировую войну.

В начале широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Волчанск оккупировали россияне. Однако ВСУ освободили город в сентябре того же года. Но в мае 2024 года россияне вернулись в город. За него начались ожесточенные бои и как результат — город практически стерт с лица земли.

Волчанск на карте

До войны в городе проживало около 17 тысяч человек. После деоккупации Волчанска в рамках контрнаступления в Харьковской области в сентябре-октябре 2022 года там осталось около 3500 человек. По состоянию на июнь-июль 2024 года в Волчанске проживало 50 гражданских жителей, в августе-сентябре — 20. По состоянию на конец 2024 года город, скорее всего, полностью опустел.

Ситуация в Волчанске по состоянию на 16 декабря

Напомним, в сентябре 2024 года Силы обороны Украины освободили агрегатный завод в Волчанске. Однако, по данным Института изучения войны (ISW), российские оккупанты, похоже, могли снова захватить завод.