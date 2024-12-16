Замість міста — лише гори сміття. З'явилося фото Вовчанська з космосу

Вовчанськ спіткала доля інших багатостраждальних українських міст, які "стерла" РФ

Місто Вовчанськ Харківської області, яке з травня 2024 року намагаються окупувати росіяни, перетворили на руїни. Ворог регулярно обстрілює його з артилерії та закидує КАБами.

Аналітичний ресурс Deepstate опублікував супутниковий знімок міста. На ному видно, що у Вовчанську вже не залишилося жодного уцілілого будинку чи будівлі.

Також можна помітити, від багатоповерхівок залишилися лише стіни, проте подекуди відсутні й вони. А на місці будинків у приватному секторі залишилося лише будівельне сміття.

Що відомо про Вовчанськ

Він був заснований у 17 столітті козаками на березі річки Вовча (колись Вовчі Води). Вовчанськ та 4 навколишні села постраждали у Голодомор, під час якого 1789 людей стали його жертвами. Місто пережило Другу світову війну.

На початку широкомасштабного вторгнення Росії до Україн у 2022 році Вовчанськ окупували росіяни. Проте ЗСУ звільнили місто у вересні того ж рокую. Але в травні 2024 росяний повернулися у місто. За нього почалися запекли бої і як результат — місто практично стерте з лиця землі.

Вовчанськ на мапі

До війни в місті проживало близько 17 тисяч осіб. Після деокупації Вовчанська у в рамках контрнаступу на Харківщині у вересні-жовтні 2022 року там залишилося близько 3500 осіб. Станом на червень-липень 2024 року у Вовчанську проживало 50 цивільних мешканців, у серпні-вересні — 20. Станом на кінець 2024 року місто, найімовірніше, повністю спорожніло.

Ситуація у Вовчанську станом на 16 грудня

Нагадаємо, у вересні 2024 року Сили оборони України звільнили агрегатний завод у Вовчанську. Проте, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти, схоже, могли знову захопити завод.