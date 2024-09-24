Бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод: вони показали епічні кадри бою (відео, карта)

Спецпризначенці навіть вступали з ворогом у рукопашний бій

У вівторок, 24 вересня, підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України звільнили Вовчанський агрегатний завод у Харківській області. Його російські війська захопили ще влітку.

Про це повідомляє пресслужба ГУР. Зазначається, що українські бійці знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.

О 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Її здійснили спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор".

Бійці ГУР здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

У ГУР наголосили, що росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську "фортецю". Для його оборони були задіяні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (Кубінка, Москва). Окрім того, проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи "Солнцепьок".

"Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд. Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об'єкта", — сказано в повідомленні.

Вовчанський агрегатний завод на мапі

Варто зазначити, що 17 вересня речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев повідомляв, що на території Вовчанського агрегатного заводу продовжують перебувати російські військові. Водночас американський Інститут вивчення війни (ISW) 16 вересня повідомив, що українські війська нещодавно просунулися на завод.

ISW 28 липня повідомив, що російські війська, ймовірно, захопили весь Вовчанський агрегатний завод. Однак точно невідомо, коли саме це сталося.

Як відомо, наступальна операція росіян на півночі Харківської області розпочалася 10 травня 2024 року. У червені року росіяни увійшли до Вовчанська та захопили декілька прикордонних населених пунктів.

Нагадаємо, російські пропагандистські джерела стверджують, що їхні війська вже зайшли на східні околиці Вугледара. Але ця інформація потребує перевірки.