Бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод: они показали эпические кадры боя (видео, карта)

Спецназовцы даже вступали с врагом в рукопашный бой

Во вторник, 24 сентября, подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины освободили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Его российские войска захватили еще летом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР. Отмечается, что украинские бойцы уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

В 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Ее провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

Бойцы ГУР осуществляли системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

В ГУР отметили, что россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость". Для его обороны были задействованы наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск (Кубинка, Москва). Кроме того, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепок".

"Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта", — говорится в сообщении.

Волчанский агрегатный завод на карте

Стоит отметить, что 17 сентября представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев сообщал, что на территории Волчанского агрегатного завода продолжают находиться российские военные. В то же время американский Институт изучения войны (ISW) 16 сентября сообщил, что украинские войска недавно продвинулись на завод.

ISW 28 июля сообщил, что российские войска, вероятно, захватили весь Волчанский агрегатный завод. Однако точно неизвестно, когда это произошло.

Наступательная операция россиян на севере Харьковской области началась 10 мая 2024 года. В июне года россияне вошли в Волчанск и захватили несколько приграничных населенных пунктов.

Напомним, российские пропагандистские источники утверждают, что их войска уже зашли на восточные окраины Угледара. Но эта информация нуждается в проверке.