Вовчанськ спіткала доля інших багатостраждальних українських міст, які "стерли" РФ

Українське місто Вовчанськ, яке з травня 2024 року намагаються окупувати росіяни, буквально перетворене на руїни. Загарбники "утюжать" його своїми авіабомбами.

Те, що залишилося від міста, зняли з висоти пташиного польоту. На об’єктив дрона, до речі, потрапив черговий масований удар противника по місту.

На жаль, судячи з фото, можна констатувати, що Вовчанськ спіткала доля таких багатостраждальних українських міст, як Бахмут, Авдіївка, Маріуполь та інші. Його ворог "звільняє" такими ж методами, не зважаючи на жертви серед мирного населення та руйнування.

На кадрах з коптера складно знайти хоча б одну вцілілу будівлю. Від одних залишилася лише одна стіна, а інші повністю перетворені на руїни.

А такий вигляд квітучий Вовчанськ мав до повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, як раніше ми писали, на тлі операції ЗСУ у Курській області в РФ раптом згадали про "права людини". Там заявили, що внаслідок "варварського нападу на Курську область з боку ЗСУ постраждали тисячі мирних жителів".