Волчанск постигла участь других многострадальных украинских городов, которые "стерла" РФ

Украинский город Волчанск, который с мая 2024 года пытаются оккупировать россияне, буквально превращен в руины. Захватчики "утюжат" его своими авиабомбами.

То, что осталось от города, запечатлели с высоты птичьего полета. На объектив дрона, к слову, попал очередной массированный удар противника по городу.

К сожалению, судя по фото, можно констатировать, что Волчанск постигла участь таких многострадальных украинских городов, как Бахмут, Авдеевка, Мариуполь и другие. Его враг "освобождает" такими же методами, не считаясь с жертвами среди мирного населения и разрушениями.

На кадрах с коптера сложно найти хотя бы одно уцелевшее здание. От одних осталась лишь одна стена, а другие полностью превращены в руины.

А так цветущий Волчанск выглядел до полномасштабного вторжения России.

Напомним, как ранее мы писали, на фоне операции ВСУ в Курской области в РФ вдруг вспомнили о "правах человека". Там заявили, что в результате "варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей".