Укр

Прорыв россиян в Волчанск: белорусский доброволец назвал две главные причины

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Волчанск
Волчанск. Фото Коллаж "Телеграфа"

Военный объяснил ситуацию

Есть две основные причины, почему россияне смогли так быстро прорваться в Волчанск. В частности, защитники Украины столкнулись с ограничениями на использование оружия.

"Прежде всего, нам два месяца не давали по ним работать, где у них были скопления на границе. Был запрет на применение американского оружия", — рассказал один из самых известных белорусских добровольцев в Украине Игорь Янков, более известный по позывному "Янки" в интервью "Украинской правде".

Вторая причина в том, что враг активно использовал корректируемые авиабомбы и дроны "Ланцет". Защититься от них очень тяжело.

"Второе — то, как они действовали. Они работали с "Ланцетами", КАБами — то какой бы ты ни был профессионал, какую бы ты оборону ни держал, тебе не поможет ни один блиндаж от КАБа. "Ланцет" – это боражирующий боеприпас, который ищет свою цель, летает вокруг. С ним так же очень тяжело", — объяснил военный.

Как сообщал "Телеграф", в конце июля спикер оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что враг сосредоточил на севере Харьковщины и в Белгородской области до 30 тысяч единиц личного состава. Цифра приблизительная, поскольку оккупанты постоянно перегруппируют свои штурмовые подразделения.

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#Харьковская область #Война #Волчанск