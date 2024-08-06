Прикрываются гражданскими: партизаны выяснили, где в Крыму россияне разместили свои вертолеты

Россияне надеются, что размещая военную технику вплотную к жилью, они уйдут от ударов ВСУ

Российские террористы начали размещать свои вертолеты у жилых домов во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне надеются предотвратить поражение летающих машин Силами обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в социальной сети Facebook. Там отмечается, что русские террористы фактически используют гражданское население в качестве "живого щита".

"Оккупанты базируют военные вертолеты на площадках на месте пустырей возле жилых домов. Также в селах Джанкойского района в окрестностях населенных пунктов размещены различные вражеские зенитно-ракетные комплексы", — говорится в сообщении.

Кроме того, активисты партизанского движения "АТЕШ" обнаружили в одном из районов Севастополя российскую батарею С-300. Координаты для ударов переданы соответствующим службам. Также обнаружен пункт карателей из Федеральной службы безопасности в одном из санаториев Ялты. Там устроили базу террористы из ФСБ, занимающиеся отслеживанием партизанских движений на временно оккупированном полуострове.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в оккупированном Севастополе, а также в Саках и Заозерном раздались взрывы. Крым был под массированной атакой, по предварительным данным, атакован судоремонтный завод Черноморского флота.

3 августа стало известно, что украинские военные смогли нанести удары по российской подводной лодке во временно оккупированном Крыму. Кроме того, были существенно повреждены четыре пусковые установки С-400.