Уничтожение Крымского моста, бунт в России и ситуация в Харьковской области: главное из интервью Буданова

Мост можно разрушить в этом году, а бунта в России не произойдет никогда

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал большое интервью в эфире Национального телемарафона. Во время него он рассказал о планах уничтожить Крымский мост, об ударах дронами по территории РФ, о нанесении России на 2024 год и возможности антипутинского бунта.

"Телеграф" собрал самое главное из интервью Буданова.

Уничтожение Крымского моста

Украинская армия может уже в 2024 году уничтожить Крымский мост. Сейчас над этим ведется активная работа, поэтому уже в ближайшее время, по крайней мере, до конца года любимое детище российского диктатора Владимира Путина может быть уничтожено.

"Все работают. И над дальними ударами работают, и над этим. Это все требует комплексного решения. Работа идет… Я бы тоже хотел этого. Если так на ближайшее время посмотреть, то шансы есть", – отметил Буданов.

Россияне на Харьковщине

Российские террористы сейчас удерживают на севере Харьковской области некоторую территорию, но выбросить их оттуда – это вопрос времени. Террористы пытались создать там так называемую "буферную зону", но их планы провалились.

"Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени", – заверил Буданов.

Задание России в 2024 году

У российского террористического режима есть два типа задач на 2024 год – "минимум" и "максимум". Эти задачи остаются в подавляющем большинстве неизменными с 24 февраля 2022 года.

"Задача максимум — это получить контроль над Украиной. Задача минимум — это выйти на админграницы Донецкой и Луганской области Оно не менялось ни разу", — отметил Буданов.

Вероятность бунта в России

Российский народ не готов к бунту против своей власти. Россияне терпят подтопленные регионы, жизнь во тьме, бедность, возможный запрет торговли валютой и др. Одна из причин – в России нет сильного лидера.

"К сожалению, надо констатировать, что они достаточно системно адаптируют свое общество к этим проблемам. Да и в принципе уровень запроса в их обществе намного ниже, чем в нашем. Бунт сам по себе не может произойти. Такое, как сделал Пригожин, может сделать только сильный лидер. А такого пока не усматривается", – резюмировал.

Удары по России: чем они полезны

Украина активно бьет дронами по российской территории и это приносит свои плоды. В частности, удары дронов по российским аэродромам значительно оттянули ракетные атаки российских террористов на Украину.

"Недавно дроны дошли до определенных аэродромов РФ, до "Оленьи" и так далее. Есть пораженные бомбардировщики. Это позволило оттянуть по крайней мере на несколько дней удары по нам", – объяснил Буданов.

Как сообщалось ранее, Буданов говорил, что Украине пора отказываться от российских нарративов о том, что "украинцы — нация земледельцев". Наша страна воевала веками и будет воевать дальше.