Хотели уберечь Крымский мост, но пошли ко дну: что известно о буксире "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179"
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В результате происшествия есть повреждение
Российские пропагандистские Telegram-каналы утверждают, что 8 июня дроны атаковали буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" в Таганрогском заливе.
"Телеграф" разобрался, что это за буксир и баржа, которую могли атаковать в РФ. Следует подчеркнуть, что оба использовались в военных целях.
Баржа "Секция — 179"
В телеграмм-канале "Крымский ветер" написали, что якобы украинские военные применили дроны-камикадзе, чтобы нацелиться на буксир "Инженер Смирнов", буксировавший баржу "Секция-179". Баржа, как утверждается, используется для охраны Керченского моста. Этот инцидент, по предварительным данным, произошел в Азовском море.
Там отметили, что на российском сайте, где содержатся данные о буксире, содержатся данные, что атака якобы была совершена беспилотным летательным аппаратом. Хотя эту информацию никто не подтверждал из официальных лиц.
Буксир "Инженер Смирнов"
Отмечается, что этот буксир доставлял баржу по Волго-Донскому каналу в Азовское море. Далее ее должны были поставить у Керченского моста со стороны Черного моря как боновые заграждения. В 2001 году судно названо в честь Льва Григорьевича Смирнова — руководителя технического управления Московского речного пароходства в 1980-х годах.
Обратите внимание! Ранее россияне разместили старые баржи вдоль Крымского моста для защиты от атак украинскими беспилотными морскими дронами, а в районе Керчи усилили противовоздушную оборону.
Напомним, беспилотные летательные аппараты атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе на территории России. В результате происшествия есть повреждения. Инцидент произошел вечером 8 июня. Однако подробности появились только сейчас. Известно, что двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения.
Ранее "Телеграф" писал, что российские кафиры могли лишиться еще одного своего корабля. Его атаковали беспилотники.