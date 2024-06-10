В Азовском море БПЛА атаковали два российских судна: как они выглядят после удара (фото, видео)

Капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области

Беспилотные летательные аппараты атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе на территории России. В результате происшествия имеются повреждения.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Baza. Ссылаясь на собственные источники паблик пишет, что инцидент случился вечером 8 июня. Однако подробности появились только сейчас.

"По данным "Базы", атака на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня. Около 21 часа капитан буксира доложил, что в результате атаки у баржи имеются незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла", — говорится в сообщении.

В настоящий момент известно, что двое членов экипажа получили легкие осколочные ранения.

Ходовые качества буксира потеряны не были и капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе ударов Сил обороны Украины по вражеским кораблям в Азовском море мог быть уничтожен крупный десантный корабль проекта 775. Это уже пятый БДК, потопленный или поврежденный ВСУ с начала российского полномасштабного вторжения.