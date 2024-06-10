В Азовському морі БПЛА атакували два російські судна: як вони виглядають після удару (фото, відео)

Капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області

Безпілотні літальні апарати атакували буксир та баржу в Таганрозькій затоці на території Росії. Внаслідок пригоди є пошкодження.

Інформація про це з’явилася у Telegram-каналі Baza. Посилаючись на власні джерела, паблік пише, що інцидент трапився ввечері 8 червня. Проте подробиці з’явилися лише зараз.

"За даними "Бази", атака на буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179" увечері 8 червня. Близько 21 години капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є незначні пошкодження вище за ватерлінію, а у буксира вибито скло", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що двоє членів екіпажу отримали легкі осколкові поранення.

Ходові якості буксира втрачені не були й капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході ударів Сил оборони України по ворожих кораблях в Азовському морі міг бути знищений великий десантний корабель проєкту 775. Це вже п’ятий ВДК, потоплений або пошкоджений ЗСУ з початку російського повномасштабного вторгнення.